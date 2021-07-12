غلامرضا ممدوحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از صرفه‌جویی ۵۰ میلیون مترمکعبی آب در خراسان رضوی خبر داد و اظهار کرد: در راستای تعادل بخشی منابع آب استان، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری، از طریق نصب و شارژ کنتورهای هوشمند، از اضافه برداشت ۴۹۰ حلقه چاه مجاز جلوگیری شد.

وی با بیان این‌که از ابتدای سال جاری، ۳.۵ میلیون مترمکعب آب از طریق پرکردن ۱۰۱ حلقه چاه غیرمجاز صرفه‌جویی شده است، گفت: ۴۲۴ دستگاه مودم کنتورهای هوشمند نیز بروزرسانی شده است.

مدیر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با بیان اینکه تعداد ۳۵۸ حلقه چاه مجاز دارای کنتور بروزرسانی شده‌اند، خاطرنشان کرد: با اتمام این پروژه، پایش و رصد تمامی چاه‌های دارای کنتور از داخل ستاد، امورها و ادارات شهرستان‌های این شرکت امکان‌پذیر است همچنین امکان قطع فرمان به این چاه‌ها وجود دارد.