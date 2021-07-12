تصاویر روان و صاف با نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این روزها با پیشرفت تکنولوژی، تلفنهای همراه نیز براساس نیازهای کاربران تکامل صعودی پیدا کردند، و هر ساله امکانات خاصی برای بهبود عملکرد تلفنهای همراه متناسب با نیاز کاربر اضافه میشود، یکی از اساسیترین ویژگیهای تلفنهای همراه که در اکثر آنها مشاهده میکنیم، نرخ تازه سازی نمایشگرهاست، که در بهبود و سرعت عملکرد صفحه نمایش تاثیرگذار است. البته امروزه نرخ تازه سازی صفحه نمایشگر یکی از مزیتهای رقابتی بین برندهای مشهور تلفنهای همراه در دنیا است. نرخ تازه سازی یک ویژگی سخت افزاری است و با برنامهها و انیمیشنهای همتای خود سازگاری دارد، نرخ تازه سازی نمایشگر را ما در پرچمداران بیشتر مشاهده میکنیم. اگر قصد خرید گوشی با کیفیت دارید، فروشگاه اینترنتی لیپک، یکی از بهترین فروشگاههای لوازم دیجیتالی است که میتوانید به آن مراجعه کنید و خرید مطمئنی داشته باشید.
با مفهوم نرخ تازه سازی صفحه نمایشگر آشنا شویم
تعداد دفعاتی که صفحه نمایش، محتوا را به روزرسانی میکند، نرخ تازه سازی میگویند، و براساس هرتز سنجیده میشود، هر چه این عدد بیشتر باشد، تصاویر در نمایشگر، صافتر و شفافتر نمایش داده میشوند. زیرا در هر ثانیه هر پیکسل به روز رسانی میشود.میزان سرعت تصاویر در گوشیهای جدید، براساس نرخ نوسازی تعیین میشوند، به این معنا که پردازشگر تصاویر را با سرعت بیشتری پردازش میکند، مثلاً نمایشگر ۶۰ هرتزی، ۶۰ بار در ثانیه نوسازی میشود، نمونه بارز این موضوع را شما در گوشیهایی با نرخ تازه سازی بیشتر میبینید که بازی در آن نرمتر و روان تر به نظر میرسد، اگر دقت کرده باشید تاری تصاویر کمتر و کیفیت بیشتر شده و خطوط و حروف، خواناتر و واضحتر دیده میشود، و فشار کمتری به چشم شما وارد میشود.
تفاوت بین نرخ تازه سازی و نمونه برداری لمسی
نرخ تازه سازی نباید با نرخ لمسی اشتباه گرفته شود، زیرا این دو با هم تفاوت دارند. نرخ نمونه برداری لمسی، سرعت تازه سازی، میزان لمس بر صفحه را ثبت میکند، در حقیقت نرخ نمونه برداری لمسی به تعداد دفعاتی که صفحه نمایش، ورودی لمس کاربر را در ثانیه حس کند، گفته میشود. حالا با یک مثال بیشتر توضیح میدهم. اگر تلفن همراه شما ۶۰ هرتز ورودی لمسی داشته باشد به این معنی است که فقط ۶۰ بار در یک ثانیه به دنبال لمس ورودی شما میگردد. درحالیکه نرخ تازه سازی، تجربه کاربر در استفاده سریع و روان از صفحه نمایش میباشد. در ادامه به معرفی گوشیهایی با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی میپردازم.
۱. وان پلاس ۹ سری، پیشگام نرخ تازه سازی
یکی از برندهای پیشگام در اضافه کردن نرخ تازه سازی در گوشیهای هوشمند است، و سری ۹ را با صفحه نمایش ۱۲۰ هرتزی Amoled عرضه کرده است، وان پلاس ۹ دارای صفحه نمایش ۶.۵۵ اینچ از نوع Fluid Amoled و مجهز به HDR۱۰ میباشد. ازطرفی oneplus ۹ و one plus pro از چیپست قدرتمند اسنپدراگون ۸۸۸ قدرت میگیرند. این دو گوشی به باتری ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعتی با شارژ سریع ۶۵ واتی مجهز هستند، همچنین ابعاد وان پلاس با وان پلاس پرو تفاوت دارد، وان پلاس ۹ پرو ابعاد ۶.۵۵ اینچ و وان پلاس ۹، صفحه نمایشگری به ابعاد ۶.۷ دارد.
۲. شیائومی ردمی نوت ۱۰ و ۱۰ پرو مکس
ردمی نوت ۱۰ و پرو مکس، اولین پیشنهاد من در سری نوت است. ابعاد صفحه نمایشگر در هر دو گوشی ۶.۶۷ اینچی آمولد است. ردمی نوت ۱۰ از اسنپدراگون ۶۷۸ و پرومکس با موتور قدرتمند اسنپدراگون ۷۳۲ می تازاند همچنین افرادی که به عکاسی علاقه دارند، نوت مکس پرو را پیشنهاد میکنم، زیرا دوربینهای چهارگانه پرومکس ۱۰۸ مگاپیکسلی، عکسهای بهتری برای شما ثبت خواهد کرد. نرخ تازه سازی ۱۲۰ هرتزی را در گوشیهای پوکو نیز میتوانید پیدا کنید، پوکو ایکس ۲ و ایکس ۳، نرخ تازه سازی ۱۲۰ هرتزی دارد اما از پوکو ام ۳ فاصله بگیرید، زیرا با نرخ نوسازی ۹۰ هرتزی عرضه شده است. اگر عدد نرخ نوسازی ملاک اول خرید شما نیست و شما به این گوشی علاقه دارید، قیمت Pocco m۳ شیائومی پرو در لیپک کاملاً رقابتی است، شما در لیپک میتوانید، گوشیهای مورد علاقه تان را با قیمتی مناسب خریداری کنید.
۳. آیفون ۱۲ pro
متاسفانه اپل در زمینه نرخ تازه سازی، همپای برندهای دیگر پیش نرفته است و شما نرخ تازه سازی را فقط در آیفون ۱۲پ رو مشاهده میکنید و مدلهای دیگر آیفون مثل SE۲۰۲۰,iphone۱۱ با نرخ نوسازی ۶۰ هرتز کار میکنند، با این وجود، اگر قصد خرید SE۲۰۲۰ را دارید، به وبسایت لیپک سر بزنید و مدلهای آیفون SE۲۰۲۰ لیپک را بررسی کنید.آیفون ۱۲ پرو یک صفحه نمایشگر ۶ اینچی فوق العاده و مجهز به سیستم Dolby Vision دارد و مناسب برای افرادی است که با گوشی فیلم میبینند، همچنین این گوشی قدرتش را از چیپست بومی اپل A۱۴ Bionic و پردازنده گرافیکی ۸ هستهای اپل میگیرد.
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