بختیار علم بیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد برخی از اخبار مبنی بر افزایش مجدد قیمت لوازم شوینده، اظهار داشت: امسال تنها یک بار افزایش قیمت داشته ایم. ابتدا در بهار اعلام شد که قرار است قیمت مواد شوینده افزایش یابد که در آن زمان اعمال نشد و این افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت‌ها از تیر ماه اعمال شد.

رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران افزود: در واقع آخرین بار قیمت شوینده‌ها در آبان ماه پارسال گران شد و در امسال نیز اولین بار از تیر ماه گران شد. ما به دنبال افزایش مجدد نرخ‌ها نیستیم و اگر کالایی بیشتر از درصدهای اعلام شده گران شود، متخلفان به سازمان حمایت معرفی خواهند شد.

وی تاکید کرد: خمیردندان، مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، مایع رختشویی و پودر رختشویی ۲۵ درصد و سایر مواد شوینده ۲۰ درصد افزایش قیمت یافته اند.

به گفته علم بیگی، اخباری که مبنی بر افزایش چند باره قیمت صنایع شوینده و بهداشتی منتشر می‌شود، صحیح نیست.