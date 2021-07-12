ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) بهترین الگو برای جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید بهاری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) که در فرمانداری شهرستان انگوت برگزار شد اظهار کرد: ازدواج حضرت علی و فاطمه بهترین پیوند مبارک است که سبب گسترش نسل پیامبر اکرم (ص) در کمال سادگی، صفا و صمیمیت انجام شد.

ویی گفت: نکته بسیار مهم در این ازدواج بحث «کُفویت» و همسان بودن است که اگر چه مراتب معنوی آن از درک ما خارج است اما مراتب ظاهری آن هم قابل توجه است. پیام این ازدواج برای ما این است که همسان بودن، متناسب بودن و اصطلاحاً همکف بودن طرفین ازدواج سبب خوشبختی می‌شود اگرچه در یک زندگی انواع دشواری‌ها و مشکلات هم پیش بیاید کما اینکه حضرت زهرا (س) و حضرت امیرالمؤمنین (ع) خوشبخترین زوج عالم بودند در حالی که سختی‌های فراوانی را هم متحمل شدند.

این مسئول افزود: ازدواج از منظر دین مبین اسلام یک امر پر اهمیت است اما در شرایط کنونی با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است.

حجت‌الاسلام بهاری تصریح کرد: برای داشتن یک زندگی عالی و تقدیم بهترین فرزندان به یک جامعه اسلامی جوانان باید حضرت علی و فاطمه زهرا (س) را الگو و سر مشق شأن قرار دهند چرا که حضرت علی و فاطمه زهرا خوشبخت‌ترین زوج‌های عالم هستی می‌باشند.

وی خاطر نشان کرد: امروز متأسفانه مراسم ازدواج نه تنها مطابق سنت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) به‌عنوان یک الگو نیست، بلکه بسیاری از رسوم غیر مشروع و نامعقول در آن رواج یافته و سادگی جای خود را به تجمل گرایی داده است.

وی بابیان اینکه پیوند مبارک ازدواج که بیشتر یک امر معنوی است، امروزه جای خود را به یک معامله و داد و ستد مادی داده و رنگ تجمل گرایی به خود گرفته است. اظهار داشت: مراسم‌های عروسی امروزی که در آن رقص و پایکوبی، ساز و آواز و مصارف گزاف، مهریه زیاد و همچنین جهیزیه بالا نبود معنی و مفهومی ندارد، در حالی که رسول گرامی اسلام (ص) تاکید می‌کند که بهترین زن کسی است مهریه و مصارف او کم اما زیبا است.

این مقام مسئول ادامه داد: امروز باید تلاش شود تا مراسم ازدواج خیلی آسان و ساده برگزار شود تا زمینه ازدواج جوانان فراهم شود، اما متأسفانه به خاطر تجملات و هزینه‌های کمرشکن خیلی از جوانان قادر به ازدواج نمی‌باشند و این امر مشکلاتی را در جامعه ببار آورده است.

وی ضمن بیان نکاتی پیرامون ازدواج موفق، اظهار داشت: اگر می‌خواهیم که ازدواج موفق باشد باید به نکات زیر توجه کنیم: قبل از ازدواج، طرفین تحقیق و بررسی کامل را درباره یکدیگر انجام دهند. در ازدواج رضایت هر دو طرف لازم است و نباید ازدواج اجباری صورت گیرد. هزینه‌های سنگین را بر جوانان تحمیل نکنیم تا در اول زندگی دچار مشکلات مادی و بدهکاری نشوند.

حجت‌الاسلام بهاری تاکید کرد: ازدواج باید در چارچوب اسلام برگزار شود و از هر گونه اعمال منکر در مراسم ازدواج خودداری شود. خانم‌ها حجابشان را رعایت کنند چون یکی از عوامل مهم که منجر به اختلاف می‌گردد و حتی به جدایی کشیده می‌شود بی بند و باری در پوشش اسلامی است.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان گرمی در پایان تاکید کرد: جوانان نیاز به حمایت دولت، مسئولان، خانواده‌ها و بخصوص افراد خیر دارند. باید که در کنار خیران مدرسه ساز و بیمارستان ساز، خیرانی هم داشته باشیم که خانه‌هایی برای جوانان بسازند و مدتی در اختیار تازه ازدواج کرده‌ها بگذارند تا چند سالی در هزینه‌های مسکن آنها صرفه جویی شود.

وی با ابراز نگرانی از بالا رفتن سن ازدواج جوانان، بروز آسیب‌های اجتماعی را از مهم‌ترین نتایج این امر عنوان کرد و گفت: هر قدر ازدواج جوانان به تأخیر بیفتد شاهد افزایش بیشتر انواع آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود. باید با کاستن از هزینه‌هایی مانند تالارها و آرایشگاه‌ها، فیلم، جهیزیه‌های اشرافی، فرهنگ ازدواج آسان را ترویج کنیم و دولت هم با افزایش وام‌های بانکی و ساخت مسکن انبوه ارزان قیمت، به ازدواج جوانان کمک کند.

حقی به اجرای برنامه‌های فرهنگی در هفته ملی حجاب اشاره کرد و گفت: به لحاظ شرایط قرمز کرونایی در شهر اردبیل برنامه‌ها عموماً در فضای مجازی با مشارکت فعالان فرهنگی و تبلیغی اجرا می‌شود اما در کنار این برنامه‌ها ۳ برنامه سخنرانی ویژه بانوان به صورت نمادین در ۳ منطقه شهر اعم از مسجد ۱۴ معصوم دروازه مشگین، مسجد سیدالشهداء (ع) خیابان کشاورز و هیئت الزهرا (س) شهرک سینا با تعداد محدود شرکت کنندگان و رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود.