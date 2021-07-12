عقب راندن طالبان از چند منطقه/ کشته شدن ۲۰۰ عضو طالبان

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در تحولات جدید افغانستان، دولت این کشور اعلام کرده که پنج شهرستان را از طالبان پس گرفته و طالبان نیز گفته است که ۳ شهرستان در استان غور را تصرف کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که شهرستان علی آباد در قندوز، یفتل پایین در بدخشان، ادرسکن در هرات و ارغنداب در قندهار را از طالبان پس گرفته اند.

از سوی دیگر، گروه طالبان از تصرف ۳ شهرستان استان غور خبر داده است.

جنگ همچنین در غزنی، قندهار، تخار، بدخشان، هرات، فاریاب، بغلان، قندوز، بادغیس، جوزجان، میدان وردک و هلمند ادامه دارد.

در فراه، گروه طالبان به مرکز استان حمله کرد اما دولت افغانستان گفته است که این حمله را دفع و ۵ عضو گروه طالبان را کشته و ۹ تن دیگر را هم زخمی کرده است.

کشته شدن ۲۰۰ عضو طالبان

طلوع نیوز به نقل از وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۰ عضو طالبان در درگیری های این کشور کشته شده و ۱۰۰ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

به نوشته طلوع نیوز، بغلان، تخار، کندز، فاریاب، بادغیس، جوزجان، میدان وردک، غزنی، کندهار و هلمند ولایت‌هایی هستند که پس از افتادن شماری از ولسوالی‌های آن‌ها به‌دست طالبان، جنگ به نزدیک مراکز این ولایت‌ها رسیده‌ است.

سه هزار و ۵۰۰ قربانی

از سوی دیگر «حنیف اتمر» وزیر خارجه افغانستان در گفتگو با روزنامه فارین پالیسی گفته‌ است که خشونت‌های اخیر از سوی طالبان، باعث جان باختن بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن شده‌ که ۳۰ درصد آنها غیرنظامیان بوده‌اند.

محمد حنیف اتمر هشدار داده‌ است که اگر کشور به صلح نرسد، افغانستان درگیر یک جنگ بی پایان خواهد شد.

مرتبط کردن سرمایه گذاری در ایران به تحولات افغانستان

وزیر کشور پاکستان در ادامه گفت: اگر چین بخواهد ۴۰۰ میلیارد دلار را در ایران سرمایه‌گذاری کند، این کار بدون تأمین صلح در افغانستان امکان پذیر نخواهد بود. خط آهن را که می‌خواهیم به ازبکستان برسانیم، بدون ثبات در افغانستان، امکان پذیر نیست. چین، روسیه، ایران و پاکستان، در یک منطقه تغییر یافته قرار دارند.

وزیر کشور پاکستان در پایان عنوان داشت که با حصار کشی خط دیورند، این کشور در موقف بهتری نسبت به گذشته بوده و گذرگاه‌های تورخم و چمن در این مدت، به خوبی مدیریت شده‌اند.

او همچنان گفت که کشورش به هیچ کسی اجازه نخواهد داد که از خاک پاکستان، صلح در افغانستان و تمام منطقه را، مختل کند.