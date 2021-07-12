پزشک عمومی ما سرگردان است/تعرفه های پزشکی باید عادلانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موید علویان، روز دوشنبه در نشست خبری به چالش‌های حوزه سلامت و جامعه پزشکی کشور اشاره کرد و گفت: وضعیت حوزه سلامت کشور خوب نیست و مسئولین مربوطه باید به فکر باشند.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی وزارت بهداشت و نظام سلامت کشور، افزود: عدم توجه به نقش و جایگاه پزشکی خانواده باعث شده تا پزشکان عمومی ما سرگردان باشند.

علویان از کم رنگ شدن نقش سازمان نظام پزشکی در تصمیم گیری های حوزه سلامت انتقاد کرد و گفت: نبود نماینده‌ای از سازمان نظام پزشکی در ستاد ملی مقابله با کرونا، جای گلایه دارد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با انتقاد از نگاه ارباب رعیتی در قسمت‌هایی از حوزه سلامت، افزود: یکی دیگر از چالش‌های جامعه پزشکی کشور، تشدید فاصله طبقاتی در بین اقشار پزشکی است.

وی بر استفاده از ظرفیت بالقوه سازمان نظام پزشکی برای تبدیل شدن به بالفعل تاکید کرد و گفت: احصا مشکلات و اولویت‌های سازمان نظام پزشکی باید در دوره جدید فعالیت این سازمان مورد توجه قرار بگیرد.

علویان با تاکید بر استفاده از نظرات صاحبان فرآیند برای تعیین اولویت‌های سازمان نظام پزشکی، تصریح کرد: باید از شأن جامعه پزشکی صیانت بشود.

وی با اشاره به جایگاه رسانه در بازسازی نقش جامعه پزشکی، گفت: شأن جامعه پزشکی باید در رسانه ملی و فضای مجازی حفظ شود و رسانه‌ها فرصت خوبی برای این کار هستند.

معاون بهداشت دولت نهم، ادامه داد: یکی از برنامه‌های سازمان نظام پزشکی، جلب اعتماد مردم است و اگر این اتفاق رخ ندهد، مشکلات جامعه پزشکی حل نخواهد شد.

علویان بر تعامل حداکثری سازمان نظام پزشکی با جریانات پزشکی در دوره جدید فعالیت سازمان تاکید کرد و گفت: ما به هیچ وجه وارد بازی‌های سیاسی نخواهیم شد، چون جریانات فکری پزشکی را جدا از افکار سیاسی می‌دانیم.

وی با تاکید بر عادلانه شدن تعرفه‌های پزشکی، تصریح کرد: تعرفه‌ها باید متناسب با شرایط کشور، نرخ تورم و قیمت ارز تعیین شود.

علویان بر حمایت از فارغ التحصیلان جوان رشته پزشکی تاکید کرد و افزود: اطلاعات پزشکان یک امانت در سازمان نظام پزشکی است و نباید آنها را بفروشیم.

وی با عنوان این مطلب که حوزه سلامت فقط وزارت بهداشت نیست، گفت: یکی از برنامه‌های ما ایجاد خانه پزشک و راه اندازی باشگاه پزشکان ایرانی سراسر جهان است. برای هر کدام از اینها برنامه داریم.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، خواستار ارتباط سازمان نظام پزشکی با پزشکان ایرانی خارج از کشور شد و افزود: ساختار فعلی سازمان نظام پزشکی باید ارتقا پیدا کند.

علویان گفت: اقتدار سازمان نظام پزشکی باید برگردد و این اقتدار در برخورد با تخلفات پزشکی باز می‌گردد. دوران خوشی و بخور بخور کسانی که صلاحیت ورود به حیطه پزشکی را ندارند، تمام شد.