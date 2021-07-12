۳۰۰۰ برنامه گرامی داشت دفاع مقدس به ادارات سمنان ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسن سلامی صبح دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت دفاع مقدس استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه تا امروز سه هزار برنامه برای ۱۳۰ دستگاه اجرایی استان از ابتدای سال ۱۴۰۰ حول محور دفاع مقدس در سامانه جامع ثبت و تعریف شده است، تاکید کرد: مقرر شد تا عملکرد استان در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در کتابچه‌ای جمع‌آوری و تدوین شود که نیاز است تا برخی دستگاه‌های اجرایی که تعلل داشتند، تلاش بیشتری کنند.

وی با بیان اینکه استان سمنان در چنین روزهایی در سال ۱۳۶۱، تعداد ۶۱ شهید را در عملیات رمضان، تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرد، افزود: این مناسبت‌ها ایام الله است و نتیجه پرداختن عمیق به این مناسبت‌ها، ترویج ارزشهای دینی و اسلامی خواهد بود.

خدمات در حوزه دفاع مقدس توفیق الهی است

دبیر ستاد گرامی داشت سالگرد دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه امروز اعتقاد داریم هر تلاش و برنامه‌ریزی فرهنگی و ارزشی، یک سرمایه گذاری بزرگ است که اخلاق و تدین، روحیه و نشاط انقلابی و مجاهدت در جامعه را تقویت می‌کند، ابراز داشت: همانطور که در دوران دفاع مقدس در یک جنگ نابرابر و تمام عیار قرار داشتیم، امروز هم در جنگ تمام عیار و نابرابر اقتصادی و فرهنگی قرار داریم.

سلامی با بیان اینکه اگر در آن روزها، ایمان، وحدت و همبستگی به ولایت و باور عمیق ما، باعث ایثار، از خودگذشتگی، مقاومت، ایستادگی و پیروزی شد، امروز نیز همین سلاح‌ها برای پیروزی در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی مورد نیاز است، گفت: اقدامات و فعالیت‌ها پیرامون دوران دفاع مقدس، یک توفیق الهی است که بتوانیم از ارزشهای دفاع مقدس و انقلاب صحبت کنیم و برای زنده نگاه داشتن این ارزش‌ها و زنده نگاه داشتن یاد شهدا تلاش کنیم.

وی افزود: سوم خرداد، هفته دفاع مقدس، هفته بسیج، روز مقاومت و دهه فجر، از محورهای فعالیت ما در استان است و کارگروه‌ها و ستادهای استانی نیاز است تا مجاهدت و تلاش ویژه با برنامه‌ریزی مطلوب در این حوزه‌ها انجام دهند.

برگزاری برنامه‌های دفاع مقدس در میامی و مهدی شهر

فرماندار میامی نیز در این نشست با بیان اینکه یک‌جلسه در خصوص بزرگداشت ارزش‌های دفاع مقدس در شهرستان از ابتدای سال تاکنون تشکیل و با هماهنگی فرماندهی سپاه شهرستان، برنامه‌های خوبی به انجام رسید، گفت: غبارروبی گلزار شهدا، تجلیل از خانواده شهدا، رژه‌های موتوری و خودرویی، نامگذاری کوچه‌ها به نام شهدا، برگزاری برنامه‌ها به صورت متناظر در روستاها و برپایی میز خدمت در بخش‌های مختلف شهرستان و نمایشگاه‌های مجازی از جمله برنامه‌های برگزار شده در این حوزه است.

احمد ملایری با بیان اینکه نیاز است تا برنامه‌ها منسجم‌تر انجام شود تا شاهد نتیجه بهتر و مطلوب‌تر باشیم، بیان کرد: رونمایی از فرهنگنامه سه هزار شهید استان در هفته قوه قضائیه در شهرستان میامی برگزار شد همچنین باید گفت به دلیل شیوع کرونا تلاش شد تا برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اکثر برنامه‌ها به صورت مجازی برگزار شود.

عبدالرضا میقانی فرماندار مهدی‌شهر نیز در این نشست با بیان اینکه ۱۰ کلیپ با موضوع دفاع مقدس و سوم خرداد، مسابقات کودکان و نوجوانان، نشست‌های روشنگری، پیاده روی به سمت گلزار شهدا، برگزاری جشن‌های رضویون و تقدیر از خانواده معظم شهدا از جمله برنامه‌هایی بود که برای بزرگداشت سوم خرداد صورت گرفت، گفت: تلویزیون اینترنتی شهرستان فضای مناسبی است تا بتوانیم ارزش‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را برای مخاطبان نشر دهیم.