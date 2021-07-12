به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور پیش از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه گرامی داشت برنامههای دفاع مقدس و مقاومت ۱۴۰۰ به میزبانی استانداری از تعریف سامانه ثبت ویژه برنامههای دفاع مقدس در سطح کشور و استان خبر داد و تاکید کرد: ثبت برنامههای بزرگداشت دفاع مقدس به صورت مستمر در سامانه جامع کشوری که در سطح استان نیز فعالیت دارد میتواند در ساماندهی امور مؤثر واقع شود.
وی با بیان اینکه سامانه جامع دفاع مقدس و ثبت برنامههای دستگاههای اجرایی در آن امری مثبت و حائز اهمیت است، افزود: کارگروهها و ستادهای شهرستانی گرامی داشت برنامههای دفاع مقدس به منظور اطلاع دیگران و همچنین ثبت فعالیتها برای استفاده آیندگان، باید اقدامات خود را به ثبت برسانند.
معاون استاندار سمنان با بیان اینکه بیش از چهار دهه است که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد و در طول این دوران ویژگی مردم ایران اسلامی حماسه و حضور در صحنهها بوده است، تاکید کرد: اوج اقتدار، ایثار، همبستگی، وحدت، مبارزه، مجاهدت خلوص و دینداری مردم، در دوران دفاع مقدس بود که هرکدام از این ویژگی میتواند سرفصلی مؤثر و قوی برای تربیت نسل کنونی و نسلهای آینده کشور باشد.
خجسته پور با بیان اینکه اگر میخواهیم اقتدار ملت ایران اسلامی را به نسل کنونی و آینده معرفی کنیم، باید به تمامی این خصایص به خوبی به عنوان سرفصلهایی مطلوب و پرمحتوا بپردازیم، تاکید داشت: این اقتدار و محتوای آن دوران را با استفاده از ابزارهای نوین انتشار داده و ثبت و ضبط کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از برگزار کنندگان برنامههای دفاع مقدس، سوم خرداد و همچنین دستگاههای اجرایی تقدیر شد.
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