ضوابط بلندمرتبه سازی و عدم تخریب باغ های شهری را تصویب کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد در آئین افتتاح پروژههای ملی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه معاونت معماری و شهرسازی این وزارتخانه نحوه استفاده از سرزمین را بررسی و در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب میکند، گفت: یکی از مهمترین اسنادی که در این شورا به تصویب رسید، سند توسعه سواحل مکران مبنی بر جمعیت پذیری و نحوه چگونگی سکونت در این منطقه بود که به معنی برنامهریزی قبل از اقدام است.
وی توجه ویژه شورای عالی شهرسازی و معماری به هویت شهری را یادآور شد و افزود: تصویب طرح جامع پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) که هم احترام به حقوق زائر و هم توجه به ساکنان این بافت است از دیگر اقدامات مهم این شورا به حساب میآید.
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از مأموریتهای این معاونت و شورای عالی شهرسازی را تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها دانست و گفت: طرحهای جامع شهری زیست پذیری و سقف جمعیتی شهرها را تنظیم میکند از همین رو طرح جامع ۴۵۰ شهر را بررسی و تصویب کردیم که ۳۰۰ شهر آن بالای ۲۵ هزار نفر است.
وی به مکانیابی شهرها و شهرکهای جدید در شورای عالی شهرسازی اشاره کرد و افزود: در بسیاری از کلانشهرها و حتی سایر شهرها محدودیت زمین داریم، لذا محدوده هفت شهر جدید در شورای عالی شهرسازی اصلاح و ساخت ۱۳ شهر جدید نیز مکانیابی شد.
صادق مالواجرد در خصوص تسهیل شهرک سازی در شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: مصوب کردیم تا انواع شهرکها و نه فقط شهرکهای مسکونی احداث شوند که ساخت ۳۰ شهرک و مکانیابی آنها در دستور کار این شورا قرار دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی به تأمین اراضی طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و افزود: تمام تأمین اراضی که برای این طرح لازم بود با افزایش محدوده شهرها در شورای عالی شهرسازی انجام شد. همچنین تمام اشکالات افزایش محدودهها شامل عدم توسعه شهر بر روی پهنههای کشاورزی و باغی یا پهنههای زلزله خیز و نیز احداث مسکن در مناطق دارای خدمات زیربنایی و روبنایی هفتگانه لحاظ و برطرف شده است.
وی با تأکید بر اهمیت دادن به معماری ایرانی-اسلامی در چهار سال دولت دوازدهم گفت: نهادسازی کردیم که اگر مسکنی ساخته میشود حتماً در کمیته معماری ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی شده و معماری درخور برای آن در نظر گرفته شود.
صادق مالواجرد در پاسخ به پرسش رئیس جمهور درباره اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری از سوی شهرداریها متذکر شد: اینکه این مصوبات چقدر اجرا میشود را نمیتوانیم با عدد و رقم بگوییم ولی طرحهای جامع در شهرداریها ملاک عمل است اما سامانهای راه اندازی کردهایم که اگر طرحهای جامع در کمیسیونهای ماده پنج شهرها تغییر کرد، این تغییرات زاویه چندانی با مصوبه اصلی نداشته باشد؛ همچنین همه مصوبات کمیسیونهای ماده پنج شهرداریها در یکی از کمیتههای شورای عالی شهرسازی بررسی میشود.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: برای شهرداری تهران جهت حفظ کریدورهای بصری و خط آسمان ضوابطی تنظیم کردیم که شهرداری بر اساس آن عمل میکند. مثلاً اینکه نباید در کوچه ۶ متری برج ۲۰ طبقه ساخته شود یا اینکه باغات تهران برای ساخت و ساز واحدهای مسکونی تخریب شوند که این دو مورد در این دوره از شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید.
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