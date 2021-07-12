  1. سیاست
  2. دولت
۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۵۸

رئیسی در دیدار وزیر دادگستری مطرح کرد؛

لزوم همکاری سازمان تعزیرات با دستگاه‌های نظارتی جهت تنظیم بازار

لزوم همکاری سازمان تعزیرات با دستگاه‌های نظارتی جهت تنظیم بازار

رئیس‌جمهور منتخب بر لزوم همکاری سازمان تعزیرات با دستگاه‌های نظارتی تاکید کرد و گفت: سازمان تعزیرات در این صورت نقش موثرتری در تنظیم بازار و برقراری ثبات و آرامش در معیشت مردم ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری پیش از ظهر امروز (دوشنبه) با حضور در دفتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب، با وی دیدار و گفتگو کرد.

آوایی در این دیدار با تبریک انتخاب حجت‌الاسلام رئیسی از سوی مردم و آرزوی موفقیت برای وی و دولت آینده، گزارشی از آخرین وضعیت برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت خود ارائه کرد.

رئیسی نیز در این دیدار ضمن تشکر از تبریک وزیر دادگستری و گزارش وی، با اشاره به ضرورت تنظیم بازار و برقراری ثبات و آرامش در معیشت و سفره مردم و نقش سازمان تعزیرات در این زمینه گفت: این سازمان باید با همکاری سازمان‌های نظارتی در زمینه مقابله با گران‌فروشی و قاچاق کالا نقش موثرتری ایفا کند.

رئیس‌جمهور منتخب افزود: باید ضمن آسیب‌شناسی اقدامات و وضعیت فعلی سازمان تعزیرات، طرح تحولی برای این سازمان تدوین شود تا ساختار، جایگاه و فرآیندهای آن اصلاح شده و بهبود یابند.

وی در بخش دیگری از سخنانش تعدد و تنوع شوراهای عالی، کنوانسیون‌ها و مجامعی را که وزرا عضو آنها هستند، مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: باید ساز و کاری اندیشیده شود تا این مشکل نظام اداری در راستای تسهیل فعالیت‌ها و اقدامات هر وزارتخانه اصلاح شود.

رئیسی در پایان اضافه کرد: این ساز و کار همچنین باید باعث کاهش تعداد جلساتی شود که وزرا بخش قابل توجهی از وقت روزانه خود را به حضور در آنها اختصاص می‌دهند.

کد مطلب 5256180
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها