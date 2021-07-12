به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری پیش از ظهر امروز (دوشنبه) با حضور در دفتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب، با وی دیدار و گفتگو کرد.
آوایی در این دیدار با تبریک انتخاب حجتالاسلام رئیسی از سوی مردم و آرزوی موفقیت برای وی و دولت آینده، گزارشی از آخرین وضعیت برنامهها و اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت خود ارائه کرد.
رئیسی نیز در این دیدار ضمن تشکر از تبریک وزیر دادگستری و گزارش وی، با اشاره به ضرورت تنظیم بازار و برقراری ثبات و آرامش در معیشت و سفره مردم و نقش سازمان تعزیرات در این زمینه گفت: این سازمان باید با همکاری سازمانهای نظارتی در زمینه مقابله با گرانفروشی و قاچاق کالا نقش موثرتری ایفا کند.
رئیسجمهور منتخب افزود: باید ضمن آسیبشناسی اقدامات و وضعیت فعلی سازمان تعزیرات، طرح تحولی برای این سازمان تدوین شود تا ساختار، جایگاه و فرآیندهای آن اصلاح شده و بهبود یابند.
وی در بخش دیگری از سخنانش تعدد و تنوع شوراهای عالی، کنوانسیونها و مجامعی را که وزرا عضو آنها هستند، مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: باید ساز و کاری اندیشیده شود تا این مشکل نظام اداری در راستای تسهیل فعالیتها و اقدامات هر وزارتخانه اصلاح شود.
رئیسی در پایان اضافه کرد: این ساز و کار همچنین باید باعث کاهش تعداد جلساتی شود که وزرا بخش قابل توجهی از وقت روزانه خود را به حضور در آنها اختصاص میدهند.
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