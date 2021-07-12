واکسیناسیون گروه‌ سنی بالای ۶۸ سال در اراک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حسینی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سهمیه مرکز بهداشت شهرستان اراک دیروز دریافت شده و با توجه به تعداد واکسن‌ها واکسیناسیون گروه سنی ۶۸ تا ۷۰ سال در آغاز شد.

وی افزود: در سه مرکز واکسیناسیون شهید ساکی، یادگار امام و سالن شهید ثامنی اراک و در شهرها دیگر و روستاها نیز طبق هماهنگی‌های به عمل آمده، بهورزان و سایر همکاران بهداشت واکسیناسیون را انجام می‌دهند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان اراک تاکید کرد: پیش بینی می‌کنیم حدود ۲ روز کار واکسیناسیون گروه سنی ۶۸ تا ۷۰ سال به طول انجامد و پس از آن با توجه به سهمیه اختصاص یافته، واکسیناسیون گروه‌های دیگر آغاز شود.

حسینی خاطرنشان کرد: همشهریان حتماً منتظر اعلام و یا تماس همکاران مرکز بهداشت باشند و به هیچ وجه بدون هماهنگی به مراکز تزریق واکسن مراجعه نکنند، چراکه ضمن ایجاد تجمع در این مراکز امکان ارائه خدمت به آنان نیز ممکن است میسر نشود.

سرپرست مرکز بهداشت اراک گفت: از دو طریق مراجعه و ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir که محل و آدرس و نام مرکز تجمیعی آن به شماره همراه ثبت نام کننده، پیامک می‌شود و یا اطلاع رسانی به گروه‌های هدف از طریق تلفنی و یا پیامکی توسط همکاران بهداشت با گروه‌های دریافت کننده، واکسیناسیون انجام خواهد شد.

وی یادآور شد: اگر طی این ۲ روز با آنها تماس حاصل نشد و یا نتوانستند در سامانه مذکور ثبت نام کنند، از فردا می‌توانند به نزدیکترین محل تجمیعی سکونتگاه خود، مراجعه کنند و واکسینه شوند.