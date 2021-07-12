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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۰۲

رئیسی در دیدار وزیر میراث فرهنگی:

باید با تسریع واکسیناسیون زمینه رونق گردشگری را فراهم کنیم

باید با تسریع واکسیناسیون زمینه رونق گردشگری را فراهم کنیم

رئیس‌جمهور منتخب گفت: باید با تسریع واکسیناسیون کرونا زمینه رونق بیش از پیش فعالیت‌های گردشگری فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور منتخب، علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیش از ظهر امروز (دوشنبه) با حضور در دفتر سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب، با وی دیدار و گفتگو کرد.

مونسان در این دیدار با تبریک انتخاب حجت‌الاسلام رئیسی از سوی مردم و آرزوی موفقیت برای وی و دولت آینده، گزارشی از آخرین وضعیت برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت خود ارائه کرد.

رئیسی نیز در این دیدار ضمن تشکر از تبریک مونسان و گزارش وی، گفت: یکی از الطاف الهی به سرزمین ما وجود جاذبه‌های گردشگری و طبیعی فراوان در سرتاسر کشور است و هنوز مناطق بکر زیادی در بخش‌های مختلف کشور داریم که امکان آباد شدن و بالفعل شدن استعدادهای گردشگری را دارند.

رئیس‌جمهور منتخب با بیان اینکه گردشگری ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارد، افزود: ضروری است که از فعالان این عرصه به شکل موثرتری حمایت شود.

وی یکی از مزایای گردشگری علاوه بر بازدید و لذت بردن از گردش در جاذبه‌های طبیعی را آشنایی مردم با تاریخ تمدن و فرهنگ غنی کشورمان دانست و تصریح کرد: کمک به تعمیق مفاهیم و ارتقای مولفه‌های فرهنگ ملی و ظرفیت مناسب درآمدزایی در شهرها و روستاهای کشور، دو فاکتور از توانمندی‌های گردشگری و میراث فرهنگی برای ایجاد ارزش افزوده بالا هستند.

رئیسی تاکید کرد: باید با تسریع واکسیناسیون کرونا زمینه رونق بیش از پیش فعالیت‌های گردشگری فراهم شود.

کد مطلب 5256193
طیبه بیات

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    نظرات

    • حبیب الله IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
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      جناب رییس جمهور هیچ کس پاسخگوی وعده های داده شده نیستند.گفتند قرارداد 60 میلیون دز واکسناسپوتنیک برای 6ماه از 15 خرداد تا 15 آذرماه را بسته اند الان که تقریباً یک ماه ونیم گذشته و یعنی باید 15 میلیون دز فقط اسپوتنیک وارد شده باشد و تزریق شده باشد اصلا خبری نیست.فقط وزیر بهداشت وعده دروغ میدهد
    • RO ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
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      وای مردم از خنده فعابه مردم خودتون بزنید بعد گردشگران وای خدا چه جوکهای باحالی

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