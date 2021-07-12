باید با تسریع واکسیناسیون زمینه رونق گردشگری را فراهم کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر رئیسجمهور منتخب، علیاصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیش از ظهر امروز (دوشنبه) با حضور در دفتر سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور منتخب، با وی دیدار و گفتگو کرد.
مونسان در این دیدار با تبریک انتخاب حجتالاسلام رئیسی از سوی مردم و آرزوی موفقیت برای وی و دولت آینده، گزارشی از آخرین وضعیت برنامهها و اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت خود ارائه کرد.
رئیسی نیز در این دیدار ضمن تشکر از تبریک مونسان و گزارش وی، گفت: یکی از الطاف الهی به سرزمین ما وجود جاذبههای گردشگری و طبیعی فراوان در سرتاسر کشور است و هنوز مناطق بکر زیادی در بخشهای مختلف کشور داریم که امکان آباد شدن و بالفعل شدن استعدادهای گردشگری را دارند.
رئیسجمهور منتخب با بیان اینکه گردشگری ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال دارد، افزود: ضروری است که از فعالان این عرصه به شکل موثرتری حمایت شود.
وی یکی از مزایای گردشگری علاوه بر بازدید و لذت بردن از گردش در جاذبههای طبیعی را آشنایی مردم با تاریخ تمدن و فرهنگ غنی کشورمان دانست و تصریح کرد: کمک به تعمیق مفاهیم و ارتقای مولفههای فرهنگ ملی و ظرفیت مناسب درآمدزایی در شهرها و روستاهای کشور، دو فاکتور از توانمندیهای گردشگری و میراث فرهنگی برای ایجاد ارزش افزوده بالا هستند.
رئیسی تاکید کرد: باید با تسریع واکسیناسیون کرونا زمینه رونق بیش از پیش فعالیتهای گردشگری فراهم شود.
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