بازرسی ویژه ظرف سه هفته مشکلات مردم در مراکز قضایی را احصا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در اولین جلسه شورای عالی قوه قضائیه پس از انتصابش به ریاست دستگاه قضاء که صبح امروز دوشنبه (۲۱ تیر) برگزار شد، از مقام معظم رهبری به خاطر عنایتی که به قوه قضائیه داشته و دارند و اعتماد و حسن ظنّ ایشان نسبت به خود، تشکر کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین از خانواده شهدا و ایثارگران و مدیران و کارکنان دستگاه قضا و مسئولان لشکری و کشوری که با حضور در دفتر کار وی یا ارسال پیام و تماس، نسبت به وی ابراز لطف و محبت داشتند، قدردانی کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در سخنان خود با تقدیر از زحمات و تلاشهای آیتالله رئیسی در قوه قضائیه طی همه سالهای بعد از انقلاب به ویژه در دو سال اخیر گفت: آیتالله رئیسی حقیقتاً همه توان خود را در جهت خدمت به انقلاب و مردم و دستگاه قضائی به کار بردند و توفیقات خوبی داشتند که امیدواریم در مسئولیت جدید اداره قوه مجریه نیز موفق باشند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از تلاشهای همه همکاران مجموعه قضائی اظهار داشت: قاطبه همکاران ما متدین، دلسوز، خیرخواه، مسئولیت پذیر، خدوم و تلاشگر هستند و تمام همّ آنها این بوده و هست که برای تحول در قوه قضائیه حرکت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: از همه همکاران انتظار داریم که دست به دست هم دهند تا دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی توفیقات گذشته را با جدیت بیشتری ادامه دهد و منشأ خدمت رسانی بهتر به مردم باشد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به ارائه ده دستور خطاب به معاونین و مسئولان عالی قضائی در جهت بهبود عملکرد قوه قضائیه در خدمترسانی به مردم پرداخت و از معاونت منابع انسانی خواست که با همکاری معاونتهای مالی و پشتیبانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و سایر بخشها ظرف سه هفته مشکلات کارکنان دستگاه قضا را احصاء و راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این مشکلات را همراه با یک زمانبندی مشخص ارائه دهد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: کار همکاران دستگاه قضائی دشوار است و در کنار سختی کار، مشکلات اداری نیز وجود دارد که باید همه تلاش خود را به کار گیریم تا این مشکلات چه از لحاظ استخدامی و اداری و چه از لحاظ رفاهی و معیشتی برطرف شده یا به حداقل برسد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکلات مراجعان به دستگاه قضا اظهار داشت: مردم ما در طول ۴۲ سال گذشته امتحان خود را به خوبی پس دادند و ما مدیون آنها خصوصاً کسانی هستیم که در راه اسلام و قرآن و انقلاب از جان و مال و آبروی خود گذشتند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: حل برخی از مشکلات مردم در حوزه اختیارات و وظایف مجلس و دولت است، اما بخشی از این مشکلات مربوط به دستگاه قضا میشود که ما وظیفه داریم با حل این مشکلات، صادقانه و بیمنت به مردم خدمات ارائه دهیم.
رئیس قوه قضائیه به بازرسی ویژه مأموریت داد که ظرف حداکثر سه هفته با همکاری دادستان انتظامی قضات و دیگر بخشها از جمله سازمان زندانها، سازمان ثبت و بازرسی کل کشور، مشکلات مراجعین به دستگاه قضا را احصاء و همراه با راه حل و زمانبندی مشخص برای اقدام لازم ارائه کند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در این زمینه به ذکر دو نمونه از مشکلات مردم پرداخت و گفت: یکی از مشکلات این است که برخی از مردم نمیدانند وقتی مشکل قضائی دارند باید به کجا مراجعه کنند و وقتی مراجعه میکنند نیز با مشکلات دیگری مواجه میشوند.
وی همچنین یکی دیگر از مشکلات را دستگیری یک فرد بدون اطلاع به خانواده وی عنوان کرد و گفت که شاید چند ساعت بازداشت یک فرد برای ما عادی باشد، اما حتماً بی اطلاعی خانواده او، برای اطرافیانش نگرانی ایجاد میکند که این مسئله باید برطرف شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وجود ۷ هزار نمایندگی دستگاه قضائی در دستگاههای مختلف کشور اظهار داشت: برخی از نمایندگان قوه قضائیه ۱۰ یا ۱۵ سال از ماموریتشان گذشته یا حتی برخی از آنها بازنشسته شدهاند که باید بررسی شود آیا از ظرفیت این مجموعهها استفاده میشود و اثربخشی دارند یا خیر.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بر همین اساس به معاونت راهبردی مأموریت داد که با همکاری بخشهای ذیربط همچون معاونتهای مالی و پشتیبانی و همچنین معاون امور استانهای معاون اول، وضعیت و عملکرد نمایندگیهای قوه قضائیه در دستگاهها و میزان اثرگذاری آنها را بررسی و در این خصوص گزارش دهد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا مأموریت داد که با همکاری معاونت راهبردی و دیگر بخشهای مرتبط، ظرف یک هفته کلیه مصوبات سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه در دوران مدیریت آیتالله آملی لاریجانی و آیتالله رئیسی را بررسی و موارد بر زمین مانده را همراه با علت اجرا نشدن آنها و پیشنهادات عملیاتی برای تحقق این مصوبات، احصاء و اعلام نماید.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای همچنین به دادستان انتظامی قضات مأموریت داد که با همکاری معاونت منابع انسانی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و بازرسی دادستانی کل کشور و بازرسی و نظارت دیوان عالی کشور ظرف دو ماه، نیروهای مستعد ولایتمدار، انقلابی و باروحیه جهادی در درون قوه قضائیه را برای استفاده در سطوح مختلف مدیریتی شناسایی و معرفی کند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست، به دادستان کل کشور مأموریت داد که ظرف سه هفته با همکاری بخشهای مرتبط، نحوه تعامل ضابطان و قضات و همچنین همکاری نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی با قوه قضائیه در کشف توطئهها، پیشگیری و جلوگیری از نفوذ دشمنان و کشف، تعقیب و پیگیری جریانات باندی و مرتکبان جرایم سازمانیافته و پیچیده را بررسی و پیشنهادات خود برای بهبود و تقویت این همکاری را ارائه دهد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای همچنین با اشاره به اصل مهم قانون اساسی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر گفت: اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه با ضوابط و شرایط و دستورالعملهایش موجب کاهش ورودی پروندهها به قوه قضائیه و اقدامات قهرآمیز میشود.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا مأموریت داد که با همکاری نماینده دستگاه قضا در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازوکارهای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را که از مطالبات رهبری و مردم است پیشنهاد دهد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه ظرف چند روز آینده معاون اول قوه قضائیه را معرفی خواهد کرد، به معاون اول مأموریت داد که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادستانی کل، معاونت حقوقی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازوکار عملی و برنامه عملیاتی برای همکاری و هم افزایی قوه قضائیه با سایر قوا به خصوص کمک به دولت را طراحی و ارائه نماید.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: میخواهیم با تمام توان با قوای دیگر همدلی و همکاری کامل داشته باشیم و این مسئله با حرف تحقق نمییابد و نیاز به سازوکاری دارد تا اقدامات مشترک برای رفع مشکلات مردم و هم افزایی و استفاده متقابل از ظرفیتها و توانمندیهای قوا به طور مشخص تبیین شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه محور کار دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، سند تحول قضائی و یکی از مهمترین محورهای این سند «هوشمندسازی همه بخشهای قضائی» است، اظهار داشت: با تلاشهایی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات با حضور دکتر زارعپور انجام شده، پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.
رئیس قوه قضائیه در عین حال گفت که در حال حاضر از همه ظرفیتهای نوین که در دستگاه قضائی ایجاد شده به خوبی استفاده نمیشود و باید با یک برنامه دقیق تلاش کرد که از این ظرفیتها بیش از پیش استفاده شود تا شاهد یک جهش در دوره تحول و تعالی باشیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بر همین اساس به رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مأموریت داد با همکاری معاونتهای راهبردی و پشتیبانی و حقوقی، بررسی کند که دلیل عدم استفاده همه جانبه از ظرفیتهای موجود در حوزه فناوریهای نوین چیست و چگونه میتوان این ظرفیتها را بالفعل کرد.
وی همچنین از رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خواست که پیشنهادات و راهکارهای خود را برای حرکت مضاعف در جهت هوشمندسازی قوه قضائیه در دوره جدید مدیریت بر اساس اولویتهای سند تحول قوه قضائیه ارائه دهد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اهمیت تداوم حرکت قوه قضائیه در چارچوب سند تحول، به معاونت راهبردی مأموریت داد که بر فرآیند اجرای سند تحول در زمانبندی مشخص خود نظارت داشته باشد و با همکاری بخشهای مربوطه، مشکلات اجرای سند را احصاء و پیشنهادات خود را برای رفع نواقض و ارتقا سند ارائه دهد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی محورها و بندهای سند تحول عقبتر از زمانبندی اجرایی است، متذکر شد: اجرای برخی مواد سند در گرو همکاری دیگر قوا و دستگاههاست و هر جا لازم است من با مسئولان امر مذاکره و مکاتبه خواهم کرد تا در روند اجرای سند خللی ایجاد نشود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه از زمان تصدی مسئولیت دستگاه قضا، رئیس جمهور سه مرتبه در دیدار حضوری و تماس تلفنی با او برای همکاری با قوه قضائیه در اجرای سند در مدت باقیمانده از این دولت اعلام آمادگی کرده، از معاونت راهبردی خواست که با همکاری معاونتهای منابع انسانی و پشتیبانی، مسائلی که دولت و مجلس میتوانند قوه قضائیه را در اجرای سند یاری کنند، احصاء کند تا کار با سرعت بیشتر پیگیری شود.
در این نشست غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در اظهاراتی اعلام کرد، رئیس قوه قضائیه در اولین سفر استانی خود، پنجشنبه هفته جاری به استان ایلام سفر خواهد کرد.
اسماعیلی تاکید کرد این سفر با استعلام و هماهنگی کامل ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا تنظیم شده و با رعایت ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی این ستاد انجام میشود.
عیسی زارعپور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات نیز از فراهم شدن امکان استعلام بر خط سوابق محکومیتهای مالی اشخاص با کسب اجازه از آنها خبر داد و گفت: بر اساس سند تحول قوه قضائیه و به منظور شفاف شدن فضای فعالیتهای اقتصادی در کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، «سامانه سجل محکومیتهای مالی» را برای استفاده عموم مردم راهاندازی کرده است.
وی افزود با استفاده از این خدمت جدید قضائی مردم میتوانند با کسب اجازه از یکدیگر، به صورت برخط از سوابق محکومیتهای مالی یکدیگر با خبر شوند تا با علم به این سوابق، روابط اقتصادی و یا معاملاتشان را تنظیم کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات توضیح داد، اشخاصی که داری «کد ثنا» هستند، میتوانند با ورود به کارتابل یکپارچه قضائی از طریق درگاه ملی قوه قضائیه به آدرس «eadl.ir» از این خدمت جدید قضائی استفاده کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد، افرادی که فاقد «کد ثنا» هستند نیز میتوانند به شکل کاملاً غیر حضوری از طریق درگاه ملی قوه قضائیه نسبت به ثبت نام در این سامانه سجل اقدام کرده و متعاقب آن از سامانه سجل محکومیتهای مالی استفاده کنند.
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