به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هر کسی دوست دارد بهترین عملکرد را در زندگی خودش داشته باشد و آینده‌ای درخشان را بسازد. این موضوع در کسب‌وکار هم اهمیت دارد، اما چیزی نیست که بتوانید خیلی ساده و به تنهایی به آن برسید. برای اینکه مسیرتان را به درستی پشت سر بگذارید و بتوانید به درستی از پتانسیل‌های خودتان استفاده کنید، نیاز به یک کوچ ( Coach) دارید.

دنیای کسب‌وکار فضایی کاملاً پیچیده و پر از ریسک دارد و هر مدیری که کوچک‌ترین اشتباهی مرتکب شود، ممکن است بهای گزافی بپردازد. این موضوع در مورد کارآفرینان تازه‌کار که می‌خواهند کسب‌وکار یا استارتاپ خودشان را راه‌اندازی کنند، به مراتب پررنگ‌تر است. به همین دلیل نیاز دارید تا از یک مربی کسب و کار شناخته‌شده و با تجربه کمک بگیرید تا به شما یاد دهد که چطور با سیستم‌سازی درست و اصولی، آینده‌ای جذاب بسازید.

بیزینس کوچینگ که به نام کوچینگ کسب و کار هم شناخته می‌شود، یکی از حیاتی‌ترین موضوعاتی که است باید به آن بپردازید. اگر می‌خواهید در زندگی فردی و کاری خودتان، طعم شیرین موفقیت را بچشید و اصولی ولی سریع به آن برسید، باید با این حوزه کاربردی آشنا شوید.

بیزینس کوچینگ (Business Coaching) چیست؟

در گام اول بهتر است مفهوم بیزینس کوچینگ را بهتر درک کنید. کوچینگ کسب و کار به مدیران، مالکان کسب‌وکار، مدیران اجرایی و ارشد و … کمک می‌کند تا بهتر هدف‌گذاری کنند، سریع‌تر به اهدافشان برسند، بهتر تصمیم بگیرند و روابطشان را ارتقا دهند.

بیزینس کوچینگ را می‌توان مجموعه‌ای از مطالب مدیریتی، روانشناسی، فلسفی و ورزشی دانست که کوچ با استفاده از این دانش و اطلاعات، به افراد کمک می‌کند تا درگیری‌ها و موانع ذهنی، مسائل کاری یا مشکلات زندگی خود را پشت سر بگذارند. البته تمرکز ما بیشتر روی Business Coach است تا Life Coach.

به طور خلاصه بیزینس کوچینگ یک فرایند کاملاً آموزشی و مجموعه مهارت‌هایی است که استعدادها و پتانسیل‌های بالقوه فرد را شکوفا می‌کند تا بتواند در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود کارایی و عملکرد بهتری داشته باشد.

اهمیت بیزینس کوچینگ در کسب‌وکار

همان‌طور که در تعریف بیزینس کوچینگ دیدیم، استفاده از تخصص‌، دانش و مهارت‌های یک راهبر و مربی کسب‌وکار کمک می‌کند تا هم به اهداف موردنظرتان برسید و هم اینکه بتوانید این مسیر را سریع‌تر پشت سر بگذارید. اما سوال اصلی اینجاست که چقدر استفاده از کوچینگ کسب‌وکار مهم است و آیا باید همه از آن استفاده کنند. خوب به موارد زیر فکر کنید:

فکر می‌کنید همه چیز خوب است، عملکردتان عالی است و از همه بهتر هستید!

همیشه باید بالای سر کارتان باشید و اگر همه ساعت‌ها خودتان نباشید یک جای کار می‌لنگد!

درآمد و سودآوری کسب و کارتان هیچ تناسبی با تلاشی که می‌کنید ندارد!

هیچ وقت نمی‌توانید از کسب و کارتان جدا شوید و در همه کارها باید دخالت کنید!

با اینکه تجربه خوبی در کسب‌وکار دارید، ولی هیچ‌وقت نتوانسته‌اید روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید!

نگران آینده کسب و کارتان هستید و از ترس اینکه قرار است چه بشود، شب‌ها خواب ندارید!

اگر به هر کدام از این موارد فکر می‌کنید، همراهی یک بیزینس کوچ از نان شب برای شما واجب‌تر است.

مزایای بیزینس کوچینگ

بعد از اینکه با تعریف بیزینس کوچینگ و اهمیت آن در کسب‌وکار آشنا شدیم، حالا زمان این است که ببینیم این سرمایه‌گذاری، چه آورده برای ما دارد. از مهم‌ترین مزایای بیزینس کوچینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. ایجاد یک چشم‌انداز عالی و هدف‌گذاری دقیق

۲. کمک به کار کردن با افراد مختلف

۳. ترسیم یک نقشه راه شفاف و حرفه‌ای

۴. بهبود و ارتقای مهارت‌های فردی و کاری شما

۵. افزایش اعتماد به نفس

۶. ارتقای عملکرد و بهره‌وری شما

۷. تقویت قدرت رهبری

۸. کمک به سیستم‌سازی قدرتمند و اصولی

۹. کمک به آمادگی برای آینده و اتفاقات پیش‌رو

۱۰. حذف موارد غیرضروری و تمرکز روی موارد مهم‌تر (اولویت‌بندی)

۱۱. تیم‌سازی قوی و حفظ کارکنان

بیزینس کوچ چه کمکی به شما می‌کند و چطور یک مربی کسب و کار خوب پیدا کنیم؟

حالا می‌دانیم چقدر داشتن یک مربی کسب و کار برای رشد و توسعه فردی و کاری ما اهمیت دارد. به‌ویژه اگر در شروع کار باشیم یا اینکه خیلی از موارد را ندانیم. اما دو سوال مهم در این قسمت وجود دارد. اول اینکه یک کوچ (coach) خوب چه کاری برای ما انجام می‌دهد و دوم اینکه با چه کسی همکاری کنیم؟

مربیان کسب‌وکار به عنوان منتور و پرورش‌دهنده همراه شما هستند. شما را در مهارت‌هایی که برای موفقیت در تجارت خودتان لازم دارید آموزش می‌دهند و در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد اینکه چه کاری باید انجام دهید، به عنوان منبع اطلاعاتی با تجربه کنارتان هستند.

برای انتخاب یک کوچ خوب و حرفه‌ای باید به سوابق و نتایج او نگاه کنید. بررسی کنید تا کنون مربی چند کسب‌وکار بوده است، خودش در چه جایگاهی قرار دارد و به کجا رسیده است. سوابق تحصیلی و دانش او را بررسی کنید و ببینید دقیقاً چه کمکی به شما می‌کند.

بهترین انتخاب برای شما: برنامه یک ساله بیزینس کوچینگ ویدان با راهبری محمد مهدی ربانی

همان‌طور که گفتیم، مهم‌ترین دغدغه انتخاب یک کوچ حرفه‌ای و به اصطلاح کار درست است که بدانیم تجربه کافی را دارد و ما را به قهقرا نمی‌برد. در برنامه یک ساله بیزینس کوچینگ ویدان بر موضوعات زیر تمرکز ویژه‌ای داریم:

چگونگی سیستم‌سازی برای زندگی ایده‌آل و لذت بخش

ساخت سیستم تفویض اختیار

ساخت سیستم شبکه‌سازی و ارتباطات

اصول ساخت کسب‌وکارهای سودآور

تفکر برنده و بازنده در زندگی و کار، و روش تغییر الگو

تبدیل تفکرات به نتایج سرشار

سیستم تأثیرگذاری حداکثری برای افزایش درآمد پایدار،

ساخت سیستم ثروت‌سازی بیش فعال

تسلط بر بازی ذهنی

موفقیت در کسب‌وکار

مهارت‌های ساخت کسب‌وکار پرسود جهانی

محمدمهدی ربانی در این یک سال قصد ندارد تنها به شما انگیزه بدهد، بلکه هر ماه راه‌کارهای صریح، امتحان شده و قابل اجرای سریع را به خانه خواهید برد.

ایشان چندین کسب‌وکار کوچک و بزرگ داخلی و خارجی از استارتاپ‌ها گرفته تا شرکت داروسازی و مشاوره شرکت‌های بزرگ و معتبر را در دست اجرا دارد و صرفاً به سخنرانی و تدریس اکتفا نکرده است.

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