کاهش حدود ۷۰ میلیون مراجعه به تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ربیع زاده با اشاره به مهمترین اقدامات صورت گرفته در زمینه غیرحضوری شدن خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم استعلام غیرحضوری استحقاق درمان بیمه شدگان بود و از این طریق ۳۹ میلیون مراجعه به شعب را با استحقاق سنجی غیرحضوری و همچنین عدم نیاز به حضور برای تمدید اعتبار منتفی کردیم.

وی افزود: به این ترتیب از چندماه گذشته تا کنون، بیمه شدگان از طریق شش روش اعلام شده این امکان را دارند که در هر ساعت از شبانه روز استحقاق درمان خود را استعلام کرده و از خدمات درمانی به نحو شایسته برخوردار شوند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه پیرو این اقدام، تلاش شد در قالب طرح ۳۰۷۰ سرویس‌های خدمات غیرحضوری سازمان را راه اندازی کنیم گفت: قرار ما این بود که ۳۰ سرویس غیرحضوری راه اندازی شود تا ۷۰ میلیون از ۹۶ میلیون مراجعه به شعب کاهش یابد. اولین سرویس مربوط به دریافت غیرحضوری کمک هزینه ازدواج بود و تا امروز بیش از ۵۲ هزار نفر توانسته اند از آن استفاده کنند.

ربیع زاده ادامه داد: در مجموع در سال گذشته ۶۶ میلیون سرویس غیرحضوری به مخاطبان ارائه داده ایم. از میان این سرویس، ۱۱ سرویس مربوط به کارفرمایان، ۹ سرویس متعلق به بیمه شدگان بود و تعدادی سرویس هم مربوط به نام نویسی و مستمری‌ها بود. به عنوان مثال سرویس هدیه ازدواج کاملاً هوشمند است و به محض اینکه بیمه شده‌ای ازدواج و اطلاعاتش در سامانه ثبت احوال ثبت شود در صورت واجد شرایط بودن، اگر موبایل و شماره حسابش در سامانه ما ثبت شده باشد پیامکی به صورت خودکاری برایش ارسال می‌شود که مشمول دریافت این هدیه است و پول به حسابش واریز و پیام تبریکی هم برایش ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱.۵ میلیون ابلاغ الکترونیکی برای کارفرمایان صادر شده است گفت: همچنین ۲۲۵ میلیون مفاصاحساب برای کارفرمایان صادر شده است. نام نویسی غیرحضوری افراد تبعی بیمه شده نیز برای بیش از ۱۸۷ هزار نفر انجام شده است. قطعاً بابت تک تک این سرویس‌ها، مردم ناچار بودند چند مرتبه به شعب مراجعه کنند که اکنون دیگر نیازی به آن نیست.

ربیع زاده افزود: انعقاد قرارداد بیمه اختیاری برای بیش از ۱۴۳ هزار نفر از دی ماه سال گذشته تا کنون به صورت الکترونیکی انجام شده و انعقاد قرارداد بیمه مشاغل آزاد نیز بیش از ۲۹۹ هزار مورد بوده است. پیش از این میزان انعقاد قرارداد مشاغل آزاد سالانه زیر ۱۲۰ هزار مورد بوده و نشان دهنده استقبال از این سرویس است که این میزان طی کمتر از شش ماه بیش از سه برابر شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه یکی دیگر از مزیت‌های طرح ۳۰۷۰ پرداخت برخط حق بیمه شدگان خاص و کارفرمایان بوده است گفت: در سنوات قبل اگر حق بیمه را در بانک‌های عامل می‌پرداختید باید ۴۸ تا ۷۲ ساعت منتظر می‌ماندید تا وصولی از بانک به سازمان برسد و ما خدمت ارائه بدهیم، اما با سرویس غیرحضوری، به محض وصول حق بیمه و تاییدیه بانک، سرویس مورد نظر به صورت برخط فعال می‌شود و می‌توانید از آن استفاده کنید.

وی به اخذ تعهدنامه فرزندان اناث نیز اشاره کرد و گفت: قبلاً اگر بیمه شده‌ای فرزند دختر بالای ۱۸ سال داشت باید شش ماه یکبار با شناسنامه به شعب مراجعه می‌کرد و اگر دختر ازدواج نکرده بود و اشتغال به کار نداشت مستمری برقرار می‌شد، اما عملاً این مراجعه حضوری نیز به صفر رسید و ما ۲۵۰ هزار مراجعه را کاهش دادیم و اخذ تعهدنامه عدم اشتغال فرزندان دختر را به شکل غیرحضوری عملیاتی کردیم.

ربیع زاده ادامه داد: یکی از کارهای مهم دیگر، پرداخت غیرحضوری حق بیمه کسری از ماه بود. در سنوات گذشته فرد متقاضی اگر بیمه کاملی برایش در هرماه از سوی کارفرما رد نشده بود و قراردادهای پاره وقت داشته مانند برخی معلمان و منشی‌ها، می‌توانست پس از شش ماه اول، تا آبان و آذرماه آن سال درخواست خود را ثبت کند تا اگر شرایط داشت به او مهلت داده شود که حق بیمه کسری از ماه خود را بپردازد و سوابقش را تکمیل کند. اکنون طی کل این فرایند به شکل غیرحضوری فراهم شده و بیمه شده می‌تواند درخواست سوابق پرداخت کسری از ماه را در سامانه ثبت کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه اکنون ابلاغ احکام مطالباتی، اخطاریه، اعتراضیه، صورتحساب را در سایت کارفرمایان داریم گفت: مشاهده ریز محاسبات کارفرمایان امکان پذیر شده و کارفرما می‌داند که بدهی ابلاغ شده بابت چه مواردی هست که هم امکان پرداخت آنلاین آن را دارد و هم اگر اعتراض داشت می‌توانند اعتراض خود را ثبت کند.

وی ادامه داد: یک سرویس جذاب دیگر طرح ۳۰۷۰، احتساب سوابق دوران سربازی است. قبلاً اگر فرد می‌خواست سابقه خدمت سربازی اش را بخرد باید به شعبه می‌رفت، شعبه کارت پایان خدمت را می‌گرفت و استعلام می‌کرد که باید لیست حق بیمه تاریخ درخواست به شعبه وصول و عملیات محاسبه انجام می‌شد. اگر پرداخت‌ها، تأخیر داشت کل تقسیط نامه باطل می‌شد و فرد باید مجدد به شعبه می‌آمد و درخواست جدید می‌داد. اما در سرویس هوشمند کل این فرایند در سامانه انجام می‌شود. ما اطلاعات لازم را از سازمان نظام وظیفه گرفته ایم و همانجا امکان انتخاب برای پرداخت نقدی یا اقساط بسته به شرایط وجود دارد و به محض وصولی سوابق در سامانه می‌نشیند.

ربیع زاده با اشاره به اینکه از ابتدای اسفند ۹۹ طرح حذف دفترچه‌های بیمه درمان نیز کلید خورد گفت: همزمان با طرح ۳۰۷۰ پروژه نسخه الکترونیک را هم طراحی و از دی ماه ۹۷ نسخه الکترونیک را در مراکز ملکی درمان راه اندازی کردیم و در مراکز ملکی نیازی به ارائه دفترچه بیمه نبود و دریافت خدمات با ارائه کد ملی امکان پذیر بود. در سال گذشته یکی از اولویت‌های جدی ما اجرای نسخه الکترونیک در مراکز درمانی غیرملکی نیز بود که با همت جمعی همکاران انجام شد و از سال ۹۷ تا امروز ۶۱ میلیون نسخه الکترونیک تولید شده و به معنای این است که ۶۱ میلیون برگ دفترچه کمتر استفاده شده است و مدیریت هوشمندانه ای در منابع و مصارف سازمان انجام شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی افزود: از ابتدای سال ۹۹ تا کنون ۴۷ میلیون نسخه تولید شده و شتاب توسعه نسخه الکترونیک را نشان می‌دهد. بیش از ۱۹ هزار پزشک طرف قرارداد در سازمان داریم که ۹۴ درصدشان از نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند. حدود ۵۳ هزار پزشک غیرطرف قرار داد فعال در سامانه و بیش از ۱۱ هزار داروخانه فعال داریم. بیش از ۷۰۰۰ مرکز پاراکلینیک نیز در زمینه نسخه الکترونیک فعال هستند.

به گفته وی مجموع نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه ها و مراکز پاراکلینیکی بیش از ۱۸ میلیون نسخه بوده و موید آن است که در این طرح هم به عنوان پیشتاز در سازمان‌های بیمه گر خدماتی ارائه داده ایم. هرچند باید عذرخواهی کنیم که گاهی به علت نقایص و مشکل در زیرساخت، این سیستم‌ها دچار اختلال شده و ناخشنودی برخی مخاطبان را فراهم کره است.

ربیع زاده آماری از جامعه مخاطبان نیز ارائه داد و گفت: بیش از ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی، ۲۲ میلیون بیمه شده تبعی، بیش از ۱۰ میلیون بیمه شده اجباری، بیش از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بیمه شده خاص، ۲۱۲ هزار مقرری بگیر بیمه بیکاری، ۱۵۸ هزار بیمه شده توافقی، ۴۲ هزار بیمه شده از قشر باربران، ۱۴۲ هزار کارفرمایان کارگاه‌های صنفی، ۲۷۲ هزار نفر بیمه شده بافندگان، ۷۲۳ هزار بیمه شده اختیاری، ۸۳۵ هزار بیمه شده کارگر ساختمانی، ۸۹۳ هزار بیمه شده رانندگان، یک میلیون و ۱۸۶ هزار بیمه شده حر ف و مشاغل آزاد داریم.

وی ادامه داد: ماهانه بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار لیست اینترنتی دریافت می‌کنیم و این تعداد مراجعه به شعب کاهش یافته است. سال گذشته بیش از ۲۷ هزار حادثه ناشی از کار و بیش از ۱۱ هزار هزینه سفر بیمار بابت اقدامات درمانی داشتیم، بیش از ۶۷۱ غرامت مقطوع به نقص عضو، ۶۲۱ هزار غرامت ایام بیماری، ۱۹۲ هزار کمک هزینه ایام بارداری، ۷۵ هزار کمک هزینه ازدواج، ۶۹ هزار کمک هزینه کفن و دفن و بیش از ۲۹۱ هزار کمک هزینه اروتز و پروتز پرداخت کرده ایم.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به پرسش‌هایی پیرامون قطعی و کندی سامانه خدمات غیرحضوری گفت: ما به صورت شبانه روزی سامانه را مانیتوریگ و پایش می‌کنیم و تیم عملیاتی مستمرا رصد می‌کنند. اگر به واسطه موضوعات غیرمترقبه سرویسی از دسترس خارج شود با کمی صبوری ظرف چند دقیقه مجدداً در دسترس قرار می‌گیرد. اگر هم مشکل خاصی داشتید از طریق ۱۴۲۰ اقدام کنید.

به گفته ربیع زاده، طبق آخرین آمار از سامانه غیرحضوری تا هفت تیرماه ۶۶ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۷۸۲ سرویس را غیرحضوری ارائه داده ایم گفت: علی رغم اینکه هنوز یک سال از اجرای طرح نگذشته توانسته ایم نزدیک به ۷۰ میلیون مراجعه را کاهش دهیم. صادقانه بابت قطعی‌ها و کندی‌هایی که گاهی در سامانه ها پیش می‌آید از همه مخاطبان عذرخواهی می‌کنم. همه تلاش ما این است که این نواقص را به حداقل برسانیم. ماه گذشته قطعی‌ها با کاهش قابل ملاحظه‌ای روبه رو بوده است. اکنون با قطعی گسترده برق همه ما با چالش‌هایی مواجه شدیم و ما هم مستثنی نبودبم. اما تلاش می‌کنیم کندی‌ها و قطعی‌ها را به حداقل برسانیم.

وی درباره اتصال با بیمه‌های تکمیلی و عدم نیاز به ارائه کاغذ برای دریافت خدمات گفت: نسخه الکترونیک یک پروژه کلان است و اینکه توانسته ایم با کمک همکاران و وزارت بهداشت و نهادهای دخیل کار را عملیاتی کنیم نشان می‌دهد که این کار هم شدنی است. توافقات خوبی را با بیمه‌های تکمیلی انجام داده ایم و این همگرایی وجود دارد که کار را به این نقطه مطلوب برسانیم، اما اینکه تاریخ دقیق اعلام کنیم دور از ذهن است. این موضوع هم جزو برنامه‌های ماست که موضوع بیمه‌های تکمیلی را تعیین تکلیف کنیم، این اتفاق خواهد افتاد اما اعلام بازه زمانی برای آن، زود است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی درباره حذف نسخ کاغذی نیز گفت: در تلاشیم ظرف چندماه آینده همین میزان از نسخه نویسی کاغذی هم به صفر برسد. نسخه آفلاین نسخه نویسی الکترونیک را نیز به زودی به پزشکان ارائه می‌دهیم که آن هم کمک می‌کند میزان نسخه نویسی کاغذی به صفر برسد.

به گفته وی تا امروز بیش از ۱۸۰ میلیون نسخه الکترونیک در مراکز ملکی و غیرملکی تولید شده است.