محمدجواد عامری دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با اقدامات لازم از سوی دولت سیزدهم برای تحقق شعار عدالت محوری، اظهار داشت: به عقیده من برای این کار آقای رئیسی باید عدالت را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار دهند یعنی هم در زمینه انتخاب تیم خود بحث عدالت رعایت شود و اصل شایسته سالاری را مدنظر داشته باشند و هم بعد از بر عهده گرفتن مسئولیت از سوی افراد و ورودشان به عرصه کاری، عدالت را دنبال کنند.

وی افزود: ایشان لازم است کسانی که به دنبال منافع مردم هستند و به تعبیر دیگر کارآمدترین افراد را طبق همان چیزی که در طول این ایام انجام دادند، روی کار بیاورند. ایشان در حال حاضر از تمام افراد لیست می گیرند و بنایشان این است که تیم منتخب ایشان جزء بهترین ها باشند.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بیان کرد: تیم آقای رئیسی باید تیمی منسجم باشد و دیدگاه های مختلف در آن وجود نداشته باشد. در میان نخبگان ما اختلاف نظر وجود دارد و نگاه کارشناسی برخی از آنها متفاوت است در نتیجه ایشان، اینجا برای انتخاب تیم خود ضمن توجه به یکپارچه بودن باید اصل شایسته سالاری را نیز رعایت کنند و علاوه بر اینها روی تیم خود نظارت داشته باشند.

عامری تاکید کرد: آقای رئیسی زمانی که در قوه قضاییه بودند با توجه به نظارتی که در قوه داشتند متوجه اقدامات طبری شدند و این فرد را از پست خود عزل و سپس محاکمه کردند. حالا همین روند را باید در قوه مجریه نیز اجرایی کنند.

وی اضافه کرد: یکی از تفاوت های قوه قضاییه و قوه مجریه در این است که در قوه قضاییه با فساد برخورد می شود و در قوه مجریه باید جلوی منشأ فساد گرفته شود. نحوه عملکرد آقای رئیسی در مقایسه با قوه قضاییه متفاوت شده است زیرا ایشان قبلا باید منتظر وقوع و شکل گیری فساد می شدند و بعد جلوی آن را می گرفتند اما اکنون با تدبیر می توانند جلوی رانت ها و فسادها را بگیرند.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: ایشان باید سامانه ای را ایجاد کنند و در آن سامانه از مردم بخواهند که به تمامی عملکردهای ارکان دولت نظارت کنند و مردم امکان تذکر فسادهایی که می بینند را داشته باشند. مردم باید امیدوار به برخورد با فسادهایی که گزارش می دهند باشند.

عامری با بیان اینکه قوانین و برنامه ها در دولت سیزدهم باید به گونه ای طراحی شوند که منجر به تولید فساد نشوند و بسیاری از بروکراسی ها کاهش پیدا کنند، گفت: رئیس جمهور منتخب باید با تعامل سازنده‌ای که با قوه مقننه دارند بسیاری از قوانین را اصلاح کنند. گاهی بسیاری از افراد خوب هستند اما قوانین به گونه ای است که دست مفسدین را باز می گذارد.

وی ادامه داد: وزارت اطلاعات اینجا نقش جدی دارد و قسمت اقتصادی آن باید فسادها را شناسایی کنند. در روزهای پایانی دولت دوازدهم بسیاری از عزل و نصب ها در حال رخ دادن است و آقای رئیسی باید هم در انتخاب افراد و هم نظارت های بعدی توجه خاص داشته باشند.

دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پایان تاکید کرد: قوانین باید اصلاح شود و لازم است معرفی مفسدین با دقت بیشتری صورت گیرد. برای مثال در خصوص کالای قاچاق یا کارت سوخت خسارت های سنگینی به ما وارد شد که لازم است از طریق سیستمی و هوشمند با این موارد و سایر مفاسد برخورد شود. در نهایت تعامل سه قوه، نظارت دائمی و برنامه ریزی صحیح می‌تواند فساد را در دولت سیزدهم از بین ببرد.