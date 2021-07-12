«فلسفه، سیاست و خشونت» به چاپ چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فلسفه، سیاست و خشونت» نوشته رضا داوری اردکانی توسط انتشارات هرمس به چاپ چهارم رسید.

کتاب حاضر یکی از آثار برجسته رضا داوری اردکانی است که به شکل گفتگو نوشته شده و در حقیقت گفت و شنودی به شیوه نوشته های افلاطونی است. با این تفاوت که در آن هویت پرسشگر به دلایلی که نگارنده در «تمهدید» بیان کرده، آشکار نشده است. تفاوت دیگر آنجاست که در این کتاب داوری اردکانی از «خود» می پرسد و به گونه ای به درخودنگری و تأمل روی می آورد. آن هم نه در باب موضوعات انتزاعی فلسفه چون هستی و مثال و کلی، بلکه در باب جنجالی ترین بحث های رایج چون: خشونت، سیاست، افلاطون، هایدگر، لیبرالیسم، فاشیسم، فروید، پوپر، روشنفکری، خرد توسعه، عقل انتقادی و ... .

داوری اردکانی در این کتاب سعی می کند به این اتهام که برخی فلسفه ها خشونت را توجیه می کنند پاسخ دهد. کتاب فلسفه، سیاست و خشونت برای نخستین بار در سال ۱۳۸۵ توسط هرمس منتشر شده و در سال ۱۴۰۰ به چاپ چهارم رسیده است.

کتاب در دوازده مجلس گفت و شنود، به نسبت میان فلسفه و خشونت و نقش میانجی سیاست در این میان می پردازد. نویسنده کتاب، فلسفه را سخن نابهنگام می داند و معتقد است که زبان نقادانه فلسفه با زبان سیاست و علم تفاوت بنیادی دارد و احکام این دو را نباید با یکدیگر خلط کرد، از سویی نباید از فلسفه انتظارات بیجا و زیاده از توان داشت. داوری اردکانی می گوید: در فلسفه حقیقی شأن آزادی حفظ می شود، اما فلسفه ای که دنباله روی سیاست شود، فلسفه نیست بلکه ایدئولوژی است.