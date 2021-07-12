صدور دستور شناسایی خاطیان پرونده کلیپ درگیری دختران در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصفهانی در واکنش به انتشار کلیپ قدرت نمایی با سلاح سرد دختر نوجوان اصفهانی اظهار داشت: ناهنجاری‌های اجتماعی در غفلت خانواده‌ها و نهادهای متولی فرهنگی به صورت جدی نوجوانان را در معرض تهدید قرار داده است.

وی ضمن اشاره به صدور دستور برای شناسایی و تشکیل پرونده شخصیت و مددکاری اجتماعی برای افراد خاطی بر ضرورت بررسی روان شناسی و جامعه شناختی برخی رفتارهای هنجارشکنانه تاکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب در عین حال از خانواده‌ها نیز خواست تا به این نکته مهم نیز توجه کنند که عواقب ناشی از عدم نظارت و تقلید برخی حرکات یا دسترسی به سلاح سرد می‌تواند جبران ناپذیر باشد و خشونت و حتی قتل را به کانون خانواده‌ها بکشاند.