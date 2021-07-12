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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۴۶

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خبر داد؛

صدور دستور شناسایی خاطیان پرونده کلیپ درگیری دختران در اصفهان

صدور دستور شناسایی خاطیان پرونده کلیپ درگیری دختران در اصفهان

اصفهان - دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از صدور دستور شناسایی و تشکیل پرونده برای خاطیان در پرونده کلیپ درگیری دختران در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصفهانی در واکنش به انتشار کلیپ قدرت نمایی با سلاح سرد دختر نوجوان اصفهانی اظهار داشت: ناهنجاری‌های اجتماعی در غفلت خانواده‌ها و نهادهای متولی فرهنگی به صورت جدی نوجوانان را در معرض تهدید قرار داده است.

وی ضمن اشاره به صدور دستور برای شناسایی و تشکیل پرونده شخصیت و مددکاری اجتماعی برای افراد خاطی بر ضرورت بررسی روان شناسی و جامعه شناختی برخی رفتارهای هنجارشکنانه تاکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب در عین حال از خانواده‌ها نیز خواست تا به این نکته مهم نیز توجه کنند که عواقب ناشی از عدم نظارت و تقلید برخی حرکات یا دسترسی به سلاح سرد می‌تواند جبران ناپذیر باشد و خشونت و حتی قتل را به کانون خانواده‌ها بکشاند.

کد مطلب 5256538

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    نظرات

    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 1
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      تنبیه این دختر میتونه درس عبرت دیگران شه
    • روستای توآباد/ شامبولی IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      0 1
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      واقعا چشم جامعه روشن از این همه ناهنجاری و بی فکری مسولین غافل
    • حسن IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      1 0
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      اینها نوجوان هستند نیازی به بگیر و ببند ندارند . پرونه اسید پاشی ها چه شد.
    • IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      0 1
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      این ارمغان آزادی خاتمی از سال 76 به بعد است خیانتی که خاتمی به کشور واسلام کرد قابل بخشش نیست خدا لعنتش کنه که اوظاع امروز درجامعه قابل کنترل نیست نوجوانان ما تقصیری ندارند خاتمی باید اعدام بشه

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