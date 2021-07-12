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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۴۶

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری کرج:

استفاده کیسه‌های پلاستیکی در میادین میوه و تره‌بار کرج ممنوع شد

استفاده کیسه‌های پلاستیکی در میادین میوه و تره‌بار کرج ممنوع شد

کرج - رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج گفت: با صدور ابلاغی استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در میادین میوه و تره‌بار کرج ممنوع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خیری اظهار کرد: امروز، روز جهانی بدون پلاستیک است و با صدور ابلاغی استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در میادین میوه و تره‌بار کرج ممنوع شده است.

وی تاکید کرد: کیسه‌های تجدید پذیر با شعار «من کرج را دوست دارم» به شکل انبوه تولید و در اختیار غرفه‌داران قرار گرفته است.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج اضافه کرد: همزمان با روز جهانی بدون پلاستیک در بازار لاله ۱۰۰ هزار کیسه پارچه‌ای و کیسه کاغذی توسط آموزش‌گران سازمان مدیریت پسماند توزیع شد.

به گفته خیری این برنامه با محوریت معاونت خدمات شهری انجام شده و آموزش‌گران در بازار لاله حضور دارند تا آموزش‌های لازم به شهروندان ارائه شود.

کد مطلب 5256539

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    نظرات

    • IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      4 1
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      چقدر عالی انشالله که تداوم داشته باشه
      • نگار IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
        2 0
        زمین بخاطر پلاستیک خیلییی بیماره اگه عملی بشه واقعاا خوبه پلاستیک بااید جمع اوری بشه
    • المیرا IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
      2 0
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      خدارو شکر اخرین نیاز کشور هم بر طرف شد
    • اسرافیل IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      4 2
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      ما که سر درنیاوردیم قبوض کاغذی به دلیل اینکه درختان قطع نشوند دیگه چاپ نمی شه از این ور میان پاکت وکیسه کاغذی تولید میکنند.
    • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      0 0
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      همینو کم داشتیم از فردا باید نگران درختا باشيم
    • IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      0 0
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      بسیارعالی
    • IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      0 0
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      بايد استفاده از لیوان های پلاستیکی هم ممنوع شود قابل توجه عزیزانی که میگویند کاغذ از قطع درختان تولید میشود خیر اینطور نیست از ضایعات نیشکر تولید میشود و یک لایه پلی اتیلن میکرونی برای نفوذ ناپذیری استفاده میشود که هیچگونه مهاجرت مواد به مایع داغ منتقل نمیشود خلاف مواد پلاستیکی که حتی به آب سرد هم
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      1 0
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      آفرین سلطان این از کاغذ باطله وضایعات درست میشه نه درخت .
    • .تورج ایرجی IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      1 0
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      سلام سنگ بزرگ علامت نزدن است. موفق باشید.

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