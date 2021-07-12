به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خیری اظهار کرد: امروز، روز جهانی بدون پلاستیک است و با صدور ابلاغی استفاده از کیسههای پلاستیکی در میادین میوه و ترهبار کرج ممنوع شده است.
وی تاکید کرد: کیسههای تجدید پذیر با شعار «من کرج را دوست دارم» به شکل انبوه تولید و در اختیار غرفهداران قرار گرفته است.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرج اضافه کرد: همزمان با روز جهانی بدون پلاستیک در بازار لاله ۱۰۰ هزار کیسه پارچهای و کیسه کاغذی توسط آموزشگران سازمان مدیریت پسماند توزیع شد.
به گفته خیری این برنامه با محوریت معاونت خدمات شهری انجام شده و آموزشگران در بازار لاله حضور دارند تا آموزشهای لازم به شهروندان ارائه شود.
نظر شما