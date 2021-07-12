نیم نگاهی به کسب سهمیه آسیا داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار برابر مس رفسنجان، اظهار داشت: بازیها سخت است و وقتی در رفسنجان که ارتفاع زیادی دارد و روی چمن مصنوعی بازی کنید و تیم خوبی مثل مس رفسنجان هم برابر شما باشد کار بسیار سخت میشود. درست است این تیم فراز و نشیب داشته اما در مجموع تیم با کیفیتی است.
وی افزود: ما هم در دور برگشت عملکرد خوبی داشتیم و در حال حاضر شرایط بسیار خوبی داریم.
تارتار ادامه داد: در بازی قبلی برابر سپاهان باید پیروز میشدیم اما اشتباه فاحش گروه داوری، گل ناسالم سپاهان را پذیرفتند و دو امتیاز از دست دادیم و امیدوارم با داوری که اشتباه کرده و در نتیجه بازی تأثیرگذار بوده برخورد کنند. امیدوارم فردا بازی خوبی انجام بدهیم چون دغدغه سقوط نداریم.
سرمربی تیم فوتبال پیکان با بیان اینکه ما از تیمهای ارزان هستیم و بودجه دو تیم قابل قیاس نیست، گفت: امیدوارم بازی زیبایی ببینیم چون دو تیم دغدغه سقوط ندارند. امیدوارم هر تیمی بهتر عمل کرد به موفقیت برسد و آن تیم ما باشیم.
تارتار بیان کرد: ما تیم بسیار خوبی هستیم و جوانان با استعداد و با انگیزهای داریم. در هر بازی بالای ۱۰ بازیکن از آکادمی ما در ترکیب قرار میگیرند. این دستاورد بسیار خوب است که تیم از آکادمی خود بهره میبرد. ما در بازیهای گذشته شرایط ایده آلی داشیتم. نباید دچار غرور کاذب شویم.
سرمربی تیم فوتبال پیکان یادآور شد: ما نیم فصل اول روی اوت مانور کردیم و چارهای نداشتیم و مجبور بودیم مقداری زشت بازی کنیم اما در نیم فصل دوم سعی کردیم تاکتیکهای دیگر را به اوت دستی اضافه کنیم اما کار خاصی برای تاکتیکش در تمرینات نمیتوانیم انجام بدهیم چون محل فرود توپ مشخص نیست.
تارتار در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال کسب سهمیه است یا خیر، گفت: از ما انتظاری نیست اما با توجه به اینکه چهار بازی داریم میتوانیم نیم نگاهی به این مساله داشته باشیم و اگر این روند را ادامه بدهیم راهمان برای رفتن به مکانهای بالا در جدول هموارتر میشود.
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