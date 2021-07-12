۶۷۰ هکتار از اراضی دیم ایلام آبی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی عصر دوشنبه در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری سپاه امیرالمؤمنین (ع)، جهادکشاورزی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی استان ایلام و بنیاد علوی شهرستان ملکشاهی اظهار کرد: در راستای خدمت رسانی به مردم در آستانه کنگره سرداران و سه هزار شهید استان ایلام تفاهم نامه همکاری برای تبدیل ۶۷۰ هکتار از اراضی دیم به آبی امضا شده است.

وی افزود: براساس این تفاهم نامه، چشمه خط انتقال آب و منبع ذخیره آب روستای هفت چشمه ایلام برای آبیاری ۲۵۶ هکتار زمین دیم احیا خواهد شد.

شاکرمی بیان کرد: همچنین کانال آب به منظور آبیاری ۱۵۴ هکتار زمین در روستای چاویز بخش سیوان احداث می‌شود.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام گفت: علاوه بر این پروژه آبرسانی به ۲۶۰ هکتار از اراضی پایین دست امامزاده سیدمحمد ابوچماقین در سطح روستاهای گراب، خوشادول و توت"به صورت ثقلی و به طول هفت کیلومتر اجرا می‌شود و به میمنت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، این پروژه به نام فاطمه الزهرا (س) نامگذاری شده است.

وی بیان کرد: این پروژه‌ها با محوریت سپاه امیرالمؤمنین (ع)، قرارگاه محرومیت زدایی سپاه (سازندگی و قرارگاه پیشرفت)، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، بنیاد علوی و آب منطقه‌ای به منظور ایجاد باغات، صیفی جات، گیاهان دارویی، پرورش ماهی، و ایجاد فضای تفریحی و گردشگری به مرحله اجرا درخواهند آمد.