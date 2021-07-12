۲ نفر در استخر کشاورزی «خیرات» گرگان غرق شدند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا صفری شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه دوشنبه تماسی توسط یکی از شهروندان مبنی بر غرق شدگی دو نفر در استخر کشاورزی در حوالی روستای خیرات گرگان به سازمان آتش نشانی اعلام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان ادامه داد: بلافاصله یک تیم عملیاتی از ایستگاه شماره دو و یک تیم امدادونجات و تیم مخصوص با تجهیزات غواصی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با شروع عملیات جستجو و با تلاش نیروهای عملیاتی سازمان متاسفانه جسد بی جان یک پیرمرد ۶۰ ساله و یک پسر بچه هشت ساله از آب بیرون کشیده شد.

گفتنی جسد این دو نفر به عوامل انتظامی تحویل داده شد.