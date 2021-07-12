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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۲۷

رئیس سازمان آتش نشانی گرگان:

۲ نفر در استخر کشاورزی «خیرات» گرگان غرق شدند

۲ نفر در استخر کشاورزی «خیرات» گرگان غرق شدند

گرگان- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان از غرق شدن دو نفر در استخر کشاورزی روستای خیرات این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا صفری شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه دوشنبه تماسی توسط یکی از شهروندان مبنی بر غرق شدگی دو نفر در استخر کشاورزی در حوالی روستای خیرات گرگان به سازمان آتش نشانی اعلام شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان ادامه داد: بلافاصله یک تیم عملیاتی از ایستگاه شماره دو و یک تیم امدادونجات و تیم مخصوص با تجهیزات غواصی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با شروع عملیات جستجو و با تلاش نیروهای عملیاتی سازمان متاسفانه جسد بی جان یک پیرمرد ۶۰ ساله و یک پسر بچه هشت ساله از آب بیرون کشیده شد.

گفتنی جسد این دو نفر به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

کد مطلب 5256608

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