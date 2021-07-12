اسلوونی سفیر ایران را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال حضور و سخنرانی نخست وزیر اسلوونی در نشست مجازی گروه تروریستی منافقین، امروز (۲۰ تیر) کریستینا رادیا سفیر کشور اسلوونی در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به این اقدام از سوی مدیرکل اروپای شرقی وزارت امور خارجه به وی اعلام شد.

سفیر کشور اسلوونی که به وزارت امور خارجه احضار شده بود، از پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا می‌توانید از این اقدام غیر دیپلماتیک دفاع کنید؟ می‌دانید دست گروه تروریستی منافقین به خون هزاران ایرانی آلوده است؟ گروه تروریستی مجاهدین خلق را می‌شناسید؟» امتناع کرد.