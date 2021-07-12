واکنش نیکزاد به طفره رفتن سفیر «اسلوونی» به‌ سوال خبرنگار ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخورد اخیر سفیر اسلوونی با خبرنگار صداوسیما، در حساب کاربری‌اش در توئیتر نوشت: سفیر اسلوونی دیروز از پاسخ دادن به سوال خبرنگار صداوسیما درباره حمایت نخست‌وزیرشان از قاتلین ۱۷ هزار ایرانی طفره رفت.

وی افزود: وزارت خارجه باید دولت این کشور را پاسخگو کند، به خصوص که آنها رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا هستند.

یادآور می‌شود، روز شنبه گذشته و پس از احضار سفیر اسلوونی به وزارت امور خارجه کشورمان برای پاسخگویی درباره حمایت نخست‌وزیر این کشور از گروهک تروریستی منافقین، خبرنگار صداوسیما از وی سوالاتی درباره اظهارات اخیر نخست‌وزیر کشور متبوعش مطرح می‌کند، اما او ضمن طفره رفتن از پاسخ به سوالات این خبرنگار ایرانی، فقط به بیان جملاتی نظیر، «نظری ندارم» و یا اینکه «نمی‌خواهم به شما پاسخ دهم»، اکتفا می‌کند.