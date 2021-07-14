خودباوری باید در جوانان ایرانی تقویت شود/لزوم تحول در سیستم آموزش

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، صبح امروز در بازدید از پارک علم و فناوری یزد و جلسه ای با حضور مدیران شرکت‌های حاضر در این پارک اظهار داشت: هر انسان عاقلی باید بپذیرد که برای پیشرفت و توسعه باید به دانش و فناوری توجه جدی داشت و حرکت بزرگی که باید انجام شود، تجدیدنظر جدی و نگرش تحولی در سبک آموزش است.

وی عنوان کرد: پایه ریزی آموزش‌های کشور ما از صد سال پیش توسط غربی‌ها به صورت حساب شده انجام شد و متاسفانه سه نکته بسیار مهم تفکر، تعقل و تدین از آموزش‌ها حذف شد.

ناصری بیان کرد: غربی‌ها به دنبال هویت سازی برای ما هستند و با حذف تعقل و تدین از آموزش‌ها به دنبال هویت سازی بر اساس خواسته خود برای جوانان و فرزندان این مرز و بوم هستند.

امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه آموزش‌های ارائه شده در این سبک، سطحی و بر اساس «بخوان، حفظ کن، نمره بگیر» بوده است، تصریح کرد: در این سبک، مقوله خلاقیت و نوآوری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تلاش برای عقب نگه داشتن مسلمانان به ویژه ایرانیان از دوران تحصیل و آموزش آغاز شد و تلاش کردند با حذف تدین، تفکر و تعقل از سیستم آموزشی، از رشد مسلمانان جلوگیری کنند، افزود: آنها می‌دانستند مسلمانان با این سه عنصر رشد می‌کنند و قدرت تشخیص حق و باطل از یکدیگر را پیدا می‌کنند و اگر این اتفاق بیفتد، از سیطره و تسلط آنها خارج خواهند شد و بازار آنها کساد خواهد شد زیرا آنها ما را همواره مصرف کننده علم و کالای خود می خواهند.

تدین از سیستم آموزشی کشور از ۱۰۰ سال پیش حذف شد

ناصری ادامه داد: بعضاً دانش آموزان ۱۲ سال در مدرسه و سال‌ها در دانشگاه درس می‌خوانند اما برخی از آنها حتی چند ساعت در مورد آنچه می‌خوانند، فکر نمی‌کنند و وقتی هم از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند، اول بیکاری آنهاست در حالی که فارغ التحصیلی باید ابتدای مسیر کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری و تلاش باشد.

امام جمعه یزد تصریح کرد: غربی‌ها دین را به نحوی از آموزش‌های ما کنار گذاشته اند که دانش آموزان ما از اول هویت خدایی نداشته باشند و با معنای توکل آشنا نباشند تا همواره چشمشان به دست بیگانگان باشد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر تدین، تعهد به دنبال دارد و تربیت نخبگان متعهد، کشور را به سمت پیشرفت می‌برد اما همه این عناصر از سیستم آموزشی ما حذف شد و دست‌اندرکاران امر نیز نسبت به این موضوع غفلت کردند و نتیجه آن، وابسته بودن صنعت ما به ماشین آلات و قطعات کوچک است که در برخی موارد کار کارخانه‌ها را معطل نگه داشته است.

ناصری تصریح کرد: این نتیجه سیستم «بخوان، حفظ کن، نمره بگیر» است در حالی که اگر سیستم آموزشی ما «بخوان، تفکر کن، نوآور باش» بود، امروز در همه زمینه‌ها پیشرفته بودیم.

وی با تاکید بر اینکه استعدادهای جوانان ما بسیار بیشتر از جوانان کشورهایی نظیر چین است، افزود: اینکه امروز صنعت عظیم ما وابسته به قطعات و ماشین آلات چینی است به این دلیل است که جوانان ما خودباوری ندارند و لازم است این مهم از دوران کودکی و نوجوانی در آنها تقویت شود.

ضرورت تحول در سیستم آموزشی کشور

امام جمعه یزد با بیان اینکه اکنون سبک کار در کارخانجات ما به این شکل است که یک کارگر ۳۰ سال در کارخانه کار می‌کند و بعد از ۳۰ سال با همان معلومات و اطلاعات بازنشسته می شود، تصریح کرد: این در حالی است که با فکر و استعدادی که کارگران ایرانی دارند، می توان شرایط رشد آنها را فراهم و از توان آنها در خودکفایی تولید قطعات و ماشین آلات استفاده کرد.

وی اظهار داشت: استعداد جوانان ما از جوانان همه کشورها بیشتر است اما از آنجا که از ابتدا فکر کردن و نوآوری کردن در آنها تقویت نشده، چینی‌ها و آلمانی‌ها و … از ما پیشی گرفته‌اند که لازم است این شرایط با تلاش معلمان و آموزش و پرورش، تغییر کند و شایستگی جوانان ما در عمل نیز اثبات شود.

ناصری ادامه داد: پارک علم و فناوری به سهم خود تلاش کند تفکر، تعقل و تفکر را به سهم خود در آموزش‌ها وارد کند تا شرایط به سمت توسعه و پیشرفت تغییر کند.

لزوم تشکیل سه گروه برای شناسایی و حمایت از نخبگان

امام جمعه یزد با اشاره به تاکیدات خود به معاون فناوری رئیس جمهور بر تشکیل سه گروه در دانشگاه ها برای جذب نخبگان ادامه داد: گروه اول ردیاب هستند که این گروه باید کار شناسایی و جذب نخبگان را انجام دهند و پس از شناسایی نیروهای نخبه، آنها را جذب کنند.

وی افزود: گروه بعدی، گروه نگهدارنده است که باید با جذب، مراقبت، تامین امکانات و راهبری نخبگان از مهاجرت آنها جلوگیری کنند و در مقابل اقدامات و لابی‌گری خارجی‌ها برای جذب نخبگان ما بایستند.

ناصری ادامه داد: گروه سوم، گروهی است که باید نخبگان را به صنایع و گروه های مختلف معرفی کنند و با موظف کردن آنها در به کارگیری نخبگان و تامین نیازها و تجهیزات مورد نیاز آنها، از دانش نخبگان برای تولید ماشین آلات و قطعات و هرآنچه که اکنون از خارج از کشور وارد می شود، صنایع را ظرف مدت معین به دانش بومی تجهیز کنند.

امام جمعه یزد تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد، ظرف سه سال در زمینه تولید ماشین آلات و قطعات به خودکفایی می رسیم.

در این جلسه رئیس پارک علم و فناوری یزد و جمعی از مدیران شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری یزد به بیان مسائل و مشکلات و ظرفیت‌های خود پرداختند.