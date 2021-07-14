به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد فهما، نخستین هفته از طرح ملی سه‌شنبه‌های تکریم با عنوان (شکوه مادری) و رونمایی از پوستر طرح‌های ملی «ترنم فهما» و «مدرسه، مسجد، تابستان» به میزبانی استان چهار محال و بختیاری برگزار شد. در این آئین از مادران نمونه مسجدی و شهید پرور «آمنه احمدی» مادر شهیدان علی و غلامرضا اسماعیل نژاد و خواهر شهید حسن احمدی و همسر جانباز ۷۰ درصد، «عفت امیرخانی» مادر شهید حیدر اسکندری و فعالان مسجدی «سیده زیبا موسوی»، «کبری امانی»، «زیبا داودی»، «زهرا جعفری» تجلیل و تکریم به عمل آمد که در جریان این آئین حجت الاسلام ارزانی، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور به همراه «سعید سعادتی» معاون فرهنگی هنری ستاد فهما و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری و تنی چند از دیگر مسئولان استانی، به سمت جایگاه این مادران شهید در سالن برگزاری این آئین حرکت کرده و با اهدای لوح تقدیر از آنان تجلیل کردند.

بر پایه این گزارش، حجت‌الاسلام ارزانی طی سخنانی با بیان اینکه استان چهار محال و بختیاری استان ویژه و بام ایران است، افزود: تنوع اقوام و فرهنگ‌ها را در این استان‌ها شاهد هستیم، مردم از قومیت‌های مختلف در این استان زندگی می‌کنند که این خود نمونه‌ای از تحقق این الگوی قرآنی است که فرمود: «…وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ» (و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بی‏ تردید خداوند دانای آگاه است).

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: شاید این سوال ایجاد شود که چرا دو طرح ملی از این استان آغاز شد؟ هفته گذشته با مدیران ۱۷ کانون فرهنگی هنری منتخب در مساجد کشور نشستی برگزار شد که دو تن از این مدیران از استان چهار محال و بختیاری بودند، از سوی دیگر در این استان به نسبت سایر استان‌ها، مدیران‌مسئول بسیاری از کانون‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند. اکنون در سطح کشور از میان ۲۶ هزار کانون فرهنگی هنری تعداد دو هزار و ۳۰۰ کانون با مدیرمسئولی یکی از خواهران اداره می‌شوند که استان چهار محال بختیاری از این نظر رتبه خوبی دارد.

وی افزود: از مشکلات ما این است که در مورد جوانان صحبت کرده و شعار می‌دهیم اما به آنها اعتماد نکرده ایم، جوان غوغا می‌کند؛ حضرت امیر (ع) کلامی دارند که در این مجال به آن اشاره می‌کنم، آن حضرت فرمود: «هرگاه به مشورت نیازمند شدی، نخست، از مشورت با جوانان آغاز کن؛ زیرا ذهن آنان، تیزتر و حدس آنان، سریع‌تر است. پس مسئله را به میان سالان و پیرمردان، واگذار تا در آن نقّادی کرده، بهترین را برگزینند؛ چرا که تجربه آنان، بیشتر است».

حجت‌الاسلام ارزانی در بخش دیگری از مباحث خود به فرازهایی از دعای عرفه اشاره کرد و گفت: هفته آینده روز عرفه است و در این فرصت اشاره‌ای به برخی فرازهای این دعا می‌کنم. در بخشی از دعای عرفه آمده است: «مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَکَ وَ مَاالَّذِی فَقَدَ مَنْ وَجَدَک…» (آن کسی که تو را ندارد، چه دارد؟ و آن کسی که تو را یافته است، چه ندارد؟). حتی اگر همه چیز در این عالم در اختیار یک شخص باشد اما او ارتباطی با خدا نداشته باشد گویی هیچ ندارد. این سخن امام حسین (ع) است. از سوی دیگر ممکن است شخصی هیچ چیز در دست نداشته باشد اما همه چیز داشته باشد چون توکل او خداوند است.

وی افزود: نمونه بارز این مساله جمهوری اسلامی ایران است؛ امام خمینی (ره) به لحاظ ظاهری، نَه امکاناتی نظیر توپ و تانک و مسلسل داشت و نه اعتبار مالی در اختیارش بود. اما یک چیز داشت و آن هم انس و ارتباط و الفت با حضرت معبود بود و آنچنان این انس مستحکم بود که وقتی شخصی از امام (ره) که در مسیر بازگشت از فرانسه به ایران بود سوال کرد که چه کسی دارید؟ ایشان پاسخ دادند: هیچی. این پاسخ حکایت از توکل، انس و ارتباط قوی امام راحل با خدا داشت. رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: بهترین مکان برای انس و ارتباط با خداوند مسجد است. همه جا می‌توان این ارتباط را داشت اما مسجد جایگاه خاصی دارد و مکانی است به نام خداوند؛ چنانچه فرمود: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» (و مساجد ویژه خداست پس هیچکس را با خدا مخوانید).

رئیس ستاد فهما با بیان اینکه در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور تلاش می‌شود تا اعضا در قالب‌های نوین اقشار مختلف مردم را به مسجد جذب کنند، افزود: ما برای این کار نیازمند به آموزش هستیم و آموزش برای تمامی مقاطع سنی هست، آموزش در هیچ مقطعی تمام نمی‌شود، کسی نمی‌تواند بگوید که من بیست سال است که مدیر یک کانون هستم و نیاز به آموزش ندارم، بنابراین دوره «ترنم فهما» در راستای تربیت راهبردی نخبگان مسجدی تلاش می‌کند.

حجت‌الاسلام ارزانی با اشاره به طرح «شکوه مادری» افزود: از تابستان سال گذشته طرح ملی سه‌شنبه های تکریم آغاز شد و تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۶ هزار خانواده شهید تکریم شدند. این اقدامی بود که از سوی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با همکاری ائمه جمعه و جماعات، مدیران کل ارشاد استان و مدیران کانون‌ها در راستای تکریم خانواده‌های شهدا کلید خورد تا مبادا خانواده شهدا احساس کنند که بعد از گذشت ۴۲ سال از انقلاب اسلامی فراموش شده اند.

وی تصریح کرد: امسال در استمرار طرح ملی سه شنبه‌های تکریم، شکوه مادری را کلید زدیم، کرامت از مهمترین نیازهای جامعه است چنانچه که خداوند فرمود: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ». امسال در راستای اجرای طرح ملی سه‌شنبه های تکریم، مادران را محور قرار دادیم که جایگاه والایی دارند. نقل شده است که شخصی نزد حضرت موسی (ع) رسید و سوال کرد که می‌خواهم سعادتمند شوم چه کار کنم؟ آن حضرت سه بار فرمود مادرت را احترام کن و پس از آن بود که فرمود پدرت را. بنابراین جایگاه مادر عالی رتبه است و ما در قالب طرح شکوه مادری چه مادرانی که فرزند شهید دارند و چه مادرانی که فرزند شهید ندارند اما فرزندان الگو تربیت کردند را تکریم می‌کنیم، همچنین مادرانی که نسبت به این دغدغه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) یعنی فرزندآوری دغدغه داشتند. ذیل این طرح همچنین از مادران و بانوان فعال اجتماعی نیز تکریم خواهیم داشت.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در بخش دیگری از مباحث خود به مساله ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: من به کشورهای مختلفی سفر کرده ام، به یاد می آورم که یکبار شخصی ایرانی در آلمان از من سوال کرد که آن زمان شاه یک نفر بود و حرف آخر را می‌زد، اکنون که رهبر دارید چه اتفاقی افتاده است؟ پس از آن بود که مفصل برای این شخص توضیح دادم و در سطح ۵۳ کشور نیز در مورد مدل ولایت فقیه سخنرانی کردم. مدل ولایت فقیه متعالی است. یک زمان شخصی می‌آید و به زور حاکم می‌شود، نظام پادشاهی چنین بود، اما یک زمان بیش از ۹۸ درصد از مردم به جمهوری اسلامی رأی می‌دهند و امام را انتخاب می‌کنند. امام خمینی (ره) چه کسی بود؟ آیا شاهزاده یا خان زاده بود؟ او مجتهدی جامع الشرایط بود که به علوم مختلف از جمله فقه، تفسیر، رجال، و … تسلط داشت. تقوا داشت و این گونه انتخاب شد. از سوی دیگر در این نظام خبرگان رهبری را داریم که خود مردم انتخاب شأن می‌کنند و پس از آن این نمایندگان در مجلس خبرگان می‌نشینند و مصداق رهبری را مشخص می‌کنند چنانچه که بعد از امام خمینی (ره) مشخص کردند که چه کسی می‌تواند رهبر باشد.

وی ادامه داد: یک وقت می‌گوئیم یک نفر در فقاهت برترین و به قول معروف صد است، یک وقت شاید فردی در فقاهت هشتاد است، اما در علم رجال و علم الاجتماع صد است. این مصادیق رهبری معظم به نیکی یافت شده است، ایشان تمام قد پای انقلاب اسلامی و نظام ایستاده است و در این بیش از ۳۰ سال هرجا که احساس شد انحرافی ولو کوچک وجود دارد جامعه را به مسیر بازگردند و مسیر امام راحل را نشان دادند. رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: افتخار ما در کانون‌های مساجد آن است که روحیه انقلابی داریم، در اساس نامه ستاد نیز ذکر شده است که کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ستادی است که چند مؤلفه دارد که از جمله آنها انقلابی بودن و مردمی بودن است. ما با این مدل فعالیت می‌کنیم و در این عرصه با بسیج همکاری داریم چنانچه که مقام معظم رهبری نسبت به این مساله تاکید داشتند فرمودند: «من سفارش می‌کنم که کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را فراموش نکنید، البته با همکاری بسیج»؛ با اقتدا به این سخن رهبری بود که سال ۱۳۹۸ تفاهم نامه‌ای میان ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و سازمان بسیج مستضعفی به امضا رسید.

در بخش دیگری از این آئین «احمد راستینه هفشجانی» طی سخنانی با بیان اینکه غفلت یک مسجد از محیط پیرامون منجر به آسیب به مسجد می‌شود، اظهار کرد: تصمیمی که در مورد شکل‌گیری پایگاه‌های بسیح و کانون‌های فرهنگی هنری در مساجد گرفته شد تصمیم هوشمندانه ای برای حفظ این شعاع نور بود.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرجا که کانون‌های فعالی در سطح مساجد داریم آن مساجد رونق یافته و پر تحرک هستند، مسائل مردم و زندگی آنان را حل و فصل می‌کنند، مساجدی این چنین همان معنای سنگری را دارند که امام راحل فرمود. بنابراین حفاظت از پیرامون مسجد به همان میزان که حراست از خود مسجد مهم است اهمیت دارد.

وی گفت: هرجا که کانون‌های فعالی در مساجد داریم، شاهد رونق فعالیت‌های مساجد و تحرک آن برای حل وفصل مسائل مردم و زندگی آنها هستیم و این همان معنای سنگری است که امام راحل نسبت به مساجد فرمود. لذا حفاظت از پیرامون مسجد اهمیت فراوانی دارد.

راستینه هفشجانی تصریح کرد: در شعاع و پیرامون مسجد به عنوان مرکز نور و تحول‌بخش یک محله اتفاقات و اخبار مختلفی است، کانون‌های مساجد وظیفه دارند که این فعالیت‌ها واخبار را رصد کنند، در واقع هرچه که کانون‌ها با حوادث پیرامون مسجد آشنایی و ارتباط بیشتر داشته باشند نقش آنها در نورانیت بخشیدن به مساجد بیشتر می‌شود.

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی افزود: کانون‌های مساجد هستند که برای جوان‌ها شناخت ایجاد می‌کنند، بدون شناخت مدیریت محقق نمی‌شود، شناخت مقدمه تربیت است و تربیت سرآغازی برای وصول عبودیت و کانون‌ها مهمترین قطعه جوشان برای اتصال تربیت و نیل به عبودیت هستند.

وی گفت: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور قبل از هر کار باید بستر نزدیک شدن جوانان به مساجد را فراهم کنند؛ فعالیت در کانون‌های مساجد مقدمه‌ای برای تربیت نیروی مسجدی است. اوج کار در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد باید این باشد که ارزش و مقام مسجد در هر مکان و مقطعی از هرجا و هرچیزی بالاتر باشد. در این راستا هر زمان که کار را به جوانان سپردند شاهد جلو رفتن امور و کارها بوده ایم، چنانچه که در دوران اوایل انقلاب، زمان جنگ کار دست جوانان بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی زمانی که رئیس‌جمهور شدند ۳۹ سال سن داشتند. فرماندهان جنگ زیر ۳۰ سال بودند و امروز اگر نگوییم که جوانان ما قوی‌تر از جوانان اوایل انقلاب هستند اما کمتر هم نیستند و باید به آنها اعتماد کنیم، چنانچه که مقام معظم رهبری علاج مشکلات کشور را به وسیله دولت جوان حزب‌اللهی عنوان کردند.