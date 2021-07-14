به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، به همت دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی دوره دانش افزایی حقوق بشر و شهروندی در جهان متحول کنونی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

دکتر محمدحسین ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی، ضمن تاکید بر ضرورت آشنایی اساتید دانشگاه با مقوله حقوق بشر و شهروندی بعنوان یکی از مهمترین چالش های امروز جامعه جهانی به بررسی ابعاد گوناگون خارجی و داخلی این موضوع پرداخت.

ضیایی فر اظهار داشت: مفهوم ساده حقوق بشر حقوقی است که هر انسان به خاطر انسان بودنش فارغ از ویژگی های قومی، نژادی، دینی، جنسیت، موقعیت اجتماعی و سایر موارد مشابه دارد و حقوق شهروندی نیز حقوقی است که هرکسی به خاطر شهروند یک کشور بودن دارد و در قوانین آن کشور برای فرد لحاظ شده است.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به سه نگاه رایج به موضوع حقوق بشر گفت: نگاه اول، تکرار گفتمان مجریان جهانی سازی مانند قدرت های بزرگ که دنبال الگوسازی از فرهنگ و ارزش های غربی در همه کشورها از طریق اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند که آن را جوهره ایدئولوژی و نگاه جدید به جهان تلقی می کنند.

وی افزود: نگاه دوم، توقف بر رویکردهای صرفاً بومی و نفی دیگر ارزش ها که نوعا همراه با تعصب و جمود است و در گروه های افراطی مسیحیت، یهود و اسلام وجود دارد.

ضیایی فر اضافه کرد: نگاه سوم ترکیب نگرش بومی و جهانی با حفظ استقلال ملی و اهتمام به ارزش های جهان شمول است. در نگاه سوم ضرورت دارد که ابتدا به مبانی فرهنگی، ملی و دینی کشور توجه کرد و از آنها شناخت دقیق و کافی بدست آورد و سپس به معیارهای جهان شمول حقوق بشری نیز احترام گذاشت و پذیرفت که متاسفانه مغفول ماندن ابعاد بومی حتی در میان نخبگان جامعه باعث توجه افراطی و معیار قراردادن مولفه های بیرونی و غفلت از ظرفیت فکری و فرهنگی داخلی شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه مفید در ادامه با طرح این پرسش که چرا ایرانیان باید به موضوع حقوق بشر و شهروندی بطور جدی وارد شوند اظهار داشت: عوامل مهم جمعیت، موقعیت جغرافیایی و زئوپلیتیکی، فرهنگ و نگرش های اعتقادی، سوابق معاصر آزادیخواهی، واکنش به چالش های فراروی کشور در عرصه بین المللی و لزوم توسعه و پیشرفت همه جانبه در این ضرورت نقش ایفا می کنند و لازم است با تأمل و اندیشه ورزی مورد توجه قرار گیرند.

وی در ادامه به بیان برخی بنیان ها و اصول حقوق بشر و شهروندی پرداخت و به اصل کرامت، برابری فرصت ها و منع تبعیض، عدالت، همبستگی، مسئولیت ها و محدوده ها و قیود حق ها و آزادی ها و نیز اصول شناختی در نوع نگاه به جهان، انسان، خدا و سرنوشت پایانی اشاره کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ادعاها و فریبکاری قدرت های بزرگ و از جمله امریکا در زمینه حقوق بشر اظهار داشت: موضوع حقوق بشر در سطح بین المللی آلوده به سیاست شده است بعنوان نمونه خانم کلینتون در کتاب خاطراتش می نویسد: موضوع حقوق بشر مهمترین ابزار راهبردی نرم در جهت جهانی سازی ارزشهای امریکایی است.

وی افزود: مورد دیگر تهیه گزارش های سالانه حقوق بشری از کشورها توسط امریکا است که هرساله منتشر می شود و حتی در وزارت خارجه دولت ترامپ با اینکه خود او توسط نهادهای حقوق بشری مستقل متهم به نقض حقوق بشر شده گزارش های حقوق بشری سایرکشورها منتشر می شود، این در حالی است که در بسیاری کشورها توسط امریکا کودتا می شود و حق حاکمیت ملی و حقوق شهروندی در آنها نقض می شود.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی با تاکید مجدد بر لزوم آگاهی آحاد جامعه بویژه دانشگاهیان و نخبگان به حسیاسیت موضوع حقوق بشر اشاره کرد و به نمونه هایی از موارد حقوق بشری در مورد ایران از جمله گزارش های ناظر ویژه حقوق بشری ایران پرداخت و آن را ابزاری برای فشار بین المللی به کشور قلمداد کرد که از سوی برخی گروه ها دنبال می شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع حقوق بشر حتی از موضوع هسته ای نیز مهم تر است، با دعوت همگان به کسب آگاهی و دانایی لازم درباره موضوع حقوق بشر و و نیز رعایت حقوق شهروندی خواستار قطع بهانه و دستاویزها علیه ایران شد.