دیدار فرمانده تروریست های سنتکام با «عبدالله عبدالله» در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی آمریکا بامداد سهشنبه خبر داد که ژنرال «کنث مککنزی» فرماندۀ تروریستهای آمریکایی در خاورمیانه که در کابل به سر میبرد با «عبدالله عبدالله» رئیس کمیته آشتی ملی افغانستان دیدار و رایزنی کرده است.
رسانههای آمریکایی دست به انتشار جزئیات این گفتگو و اهداف آن نزدهاند.
گفتنی است که پیشتر فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکایی «سنتکام» از خروج بیش از ۹۵ درصد از نیروهای نظامی آمریکایی از خاک افغانستان خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، سنتکام با انتشار بیانیهای در این خصوص اعلام کرد: «بر اساس تخمین فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (در خاورمیانه)، بیش از ۹۵ درصد از فرآیند خروج کامل نیروها (از خاک افغانستان) تکمیل شده است».
لازم به ذکر است «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که فرآیند خروج نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان تا پایان ماه آگوست تکمیل خواهد شد.
با این حال، زمان خروج رسمی کلیه نظامیان آمریکا از افغانستان، ۱۱ سپتامبر، مصادف با بیستمین سالگرد حمله تروریستی به آمریکا اعلام شده است.
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