متناسب سازی حقوق بازنشستگان پاسخگوی تورم فعلی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین نژاد شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه باران با بیان اینکه نیمی از جمعیت استان تحت پوشش تأمین اجتماعی است، گفت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان، خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی، بخشودگی جرایم، نسخه الکترونیک و حذف دفاتر درمانی از طرح‌های اولویت دار سازمان در یک سال اخیر است.

مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان با اشاره به پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای مرحله اول طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان، بیان کرد: به علت فاصله‌ای که بین مزایای صندوق کشوری و تأمین اجتماعی وجود داشت، طرح متناسب‌سازی خیلی پررنگ و چشمگیر نبود.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان دخل و خرجی بوده و به وسیله حق بیمه مستمری پرداخت می‌کنیم، تصریح کرد: دستگاه‌ها و سازمان‌های زیادی به تأمین اجتماعی بدهی دارند و دولت بزرگترین بدهکار سازمان است و تا وقتی این دیون پرداخت نشود نمی‌توان اقدام خاصی انجام داد.

حسین‌نژاد رشد ۱۶۷ درصدی پرداخت مستمری تأمین اجتماعی در طول ۱۴ ماه را مورد اشاره قرار داد و افزود: اگرچه با وجود تحریم‌ها، کرونا و مشکلات نقدینگی این رشد حاصل شد اما به دلیل تورم شدید موجود در جامعه شیرینی آن کم رنگ است.

مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان پاسخگویی تورم فعلی نیست، عنوان کرد: بر اساس محاسبات میانگین پرداخت بیمه شدگان، با میزان پرداخت مستمری‌ها مرتبط است.

وی با اشاره به اینکه حق مسکن از ۷۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است، گفت: وام قرض الحسنه بازنشستگان به هفت میلیون تومان افزایش یافته و ۵ هزار و ۲۰۶ سهمیه نیز به گیلان اختصاص یافته است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیلان اضافه کرد: امسال ۶۰۰ هزار تومان بابت متناسب‌سازی مزایا به صورت ماهانه پرداخت کردیم.