به گزارش خبرنگار مهر، کتاب شریف تحف العقول کتابی حدیثی نوشته ابن شُعبه حَرّانی محدث شیعی قرن ۴ ق است. از ویژگی‌های کتاب تحف العقول نقل بعضی منفردات است که در سایر مجامع حدیثی مانند آن یافت نمی‌شود. ابن شعبه حرانی به سخنان پیامبر اعظم (ص) و نیز هر یک از امامان فصلی را اختصاص داده و احادیث نقل شده از ایشان را در همان بخش آورده است.

مرحوم آیت الله محمدتقی مصباح یزدی در خلال یکی از سخنرانی‌هایشان به بیان حدیثی از امام باقر (ع) به نقل از این کتاب شریف پرداخته‌اند که در ادامه می‌خوانید:

ما باید آماده باشیم برای اینکه تمام حزب اللهی‌ها مرگ بر مصباح بگویند. این چیزی است که امام باقر (ع) به ما یاد داده‌اند.

امام باقر (ع) فرمود: «یا جابرُ! … اِعلَم بِأنَّکَ لاتَکُونُ لَنا وَلیّا حَتّی لَوِ اجْتَمَعَ عَلَیکَ أهلُ مِصرِکَ و قالُوا: إنَّکَ رَجُلُ سَوءٍ لَم یَحزُنْکَ ذلِکَ و لَو قالُوا: إنَّکَ رَجُلٌ صالِحٌ لَم یَسُرُّکَ ذلِکَ»

(ای جابر! بدان به تحقیق تو دوست و ولّی ما نخواهی بود تا اینکه اگر تمام اهل شهرت جمع شوند و بگویند تو مرد بدی هستی ناراحتت نکند و اگر بگویند: تو مرد درستکاری هستی خوشحالت نکند)

امام باقر (ع) می‌فرمایند اگر می‌خواهید شیعه ما به حساب آیی باید اینگونه باشی که اگر تمام مردم جمع شدند و گفتند این آدم بدی است، اصلاً ناراحت نشوی. لَم یَحزُنْکَ ذلِکَ.

اگر همه مردم جمع شوند و بگویند زنده باد فلانی، هیچ خوشحال هم نشوی. اگر اینگونه شدی، شیعه ما به حساب می‌آیی. ما نباید بترسیم یک عده‌ای از دوستانمان و بچه‌های نورچشمان مان و بچه‌های حزب اللهی اشتباهی بکنند و یک حرفی بزنند. خب یک حرفی بزنند. آنها اگر نیت شان صالحه است، ثواب خودشان را خواهند برد، به ما هم ضرری نخواهد رسید.