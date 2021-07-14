کشف ماینرهای غیرمجاز طی یک عملیات گسترده در شهرک صنعتی شهید سلیمی

رئیس دادگستری شهرستان آذرشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات کشف ماینرهای غیرمجاز در شهرک صنعتی شهید سلیمی گفت: با تلاش و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات آذرشهر در یک عملیات گسترده به همراه نیروی انتظامی و اداره برق، تعداد ۴ کارخانه در شهرک صنعتی شهید سلیمی که به صورت غیر مجاز اقدام به استخراج رمز ارز دیجیتال می‌نمودند، شناسایی شدند.

یعقوب شهباز پور افزود: در این عملیات تعداد ۵۳۴ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال کشف شد و یکی از این واحدها علاوه بر استخراج غیر قانونی رمز ارز دیجیتال، دارای انشعاب برق فرعی و غیرمجاز بود.

رئیس دادگستری آذرشهر با تقدیر از تلاش‌های جهادی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات آذرشهر افزود: با توجه به مشکلات عدیده در جامعه بخاطر کمبود و قطعی برق، یقیناً این اقدام جهادی اداره اطلاعات آذرشهر نقش مؤثری در کاهش مصرف برق ناشی از استخراج رمز ارز دیجیتال به دنبال خواهد داشت و دستگاه قضائی نیز با هرگونه بهره برداری غیر مجاز از برق طبق قانون برخورد خواهد کرد.