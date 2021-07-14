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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۸:۳۱

با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات آذرشهر صورت گرفت؛

کشف ماینرهای غیرمجاز طی یک عملیات گسترده در شهرک صنعتی شهید سلیمی

کشف ماینرهای غیرمجاز طی یک عملیات گسترده در شهرک صنعتی شهید سلیمی

آذرشهر- ۵۳۴ ماینر غیر مجاز رمز ارز با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات آذرشهر در شهرک صنعتی شهید سلیمی کشف شد.

رئیس دادگستری شهرستان آذرشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات کشف ماینرهای غیرمجاز در شهرک صنعتی شهید سلیمی گفت: با تلاش و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات آذرشهر در یک عملیات گسترده به همراه نیروی انتظامی و اداره برق، تعداد ۴ کارخانه در شهرک صنعتی شهید سلیمی که به صورت غیر مجاز اقدام به استخراج رمز ارز دیجیتال می‌نمودند، شناسایی شدند.

یعقوب شهباز پور افزود: در این عملیات تعداد ۵۳۴ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال کشف شد و یکی از این واحدها علاوه بر استخراج غیر قانونی رمز ارز دیجیتال، دارای انشعاب برق فرعی و غیرمجاز بود.

رئیس دادگستری آذرشهر با تقدیر از تلاش‌های جهادی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات آذرشهر افزود: با توجه به مشکلات عدیده در جامعه بخاطر کمبود و قطعی برق، یقیناً این اقدام جهادی اداره اطلاعات آذرشهر نقش مؤثری در کاهش مصرف برق ناشی از استخراج رمز ارز دیجیتال به دنبال خواهد داشت و دستگاه قضائی نیز با هرگونه بهره برداری غیر مجاز از برق طبق قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 5257551

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    نظرات

    • ایران US ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      0 0
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      این مصرف 600 700 خانوار هست . چقد دزد زیاد است ان هم از قشر پولدار و مرفع ! پول کلان فساد کلان می اورد اگر ( شرف و فرهنگ ) نباشند . اگر این فرد مقداری به وجود خداوند ایمان داشت هیچ گاه عرصه را بر مردن تنگ نمیکرد تا صاحب مال و منال شود.
    • پرویز IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
      1 0
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      یکی از مراکزیکه دارای برق سه فاز ومجانی است مساجد است لطفا بررسی شود.

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