راه اندازی اولین مدرسه مجازی حفظ قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر به از روابط عمومی فرهنگسرای قرآن، مدرسه حفظ مجازی قرآن کریم توسط فرهنگسرا با مشارکت مؤسسه پیام غدیر، با مخاطبان جدید از سه دبیرستان و یک دبستان افتتاح میشود.
دبیرستان روشنگر، دبیرستان راه زینب (س) و دبیرستان حکمت و دبستان دوره دوم نرجس مخاطبان جدیدی هستند که تابستان ۱۴۰۰ جز سی ام را حفظ و از مهر ماه عضو رسمی مدرسه حفظ همراه با برنامههای ویژه خواهند شد.
مدرسه مجازی حفظ قرآن کریم به صورت آنلاین در سامانه آموزش قرآن لند به نشانیquranland.net فعالیتهای خود را به صورت آزمایشی با شاگردان دو دبیرستان آغاز کرد و اینک آماده برگزاری کلاسهای کاملاً تخصصی و همکاری با سایر مدارس مختلف کشور است .
همچنین در روز بزرگداشت عفاف و حجاب این مدرسه به دانش آموزان ممتاز ترمهای گذشته که جز یک را حفظ نموده اند، هدیه نقدی معادل ۵۰ هزار تومان تقدیم کرد.
مدیران مدارس علاقمند میتوانند با مراجعه به سامانه قرآن لند از جزئیات این کلاسها مطلع شده و در صورت نیاز و اعلام علاقمندی برای شاگردان آنها نیز این دورهها برگزار شود.
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