مبارزه با قاچاق پاسداری از اقتصاد و آرامش مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عباسی شامگاه جمعه در آیین وداع با سرهنگ شهید مجید بهرامی رئیس پلیس آگاهی شهرستان ایجرود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی، گفت: نظم و امنیت از ستون‌های استوار یک جامعه هستند و حفظ این ستون‌ها نیازمند ایستادگی، مجاهدت و همراهی مردم است.

وی با بیان اینکه موفقیت در عرصه تأمین امنیت مرهون مشارکت مردم است، افزود: امروز مجموعه انتظامی در خط مقدم مقابله با بی‌نظمی و آسیب‌هایی قرار دارد که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کند و در این مسیر، همراهی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق تصریح کرد: مبارزه با قاچاق تنها یک مأموریت پلیسی نیست، بلکه مقابله با جریان‌هایی است که با هدف آسیب زدن به اقتصاد کشور و ایجاد اختلال در معیشت مردم، آرامش جامعه را هدف قرار می‌دهند.

هر کالای قاچاق زخمی بر پیکره اقتصاد کشور است

سردار عباسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهرامی، از شهدای عرصه نظم و امنیت، گفت: همرزم شهید ما در میانه این نبرد سخت، علاوه بر صیانت از اقتصاد کشور، از آرامش خانه‌های مردم نیز پاسداری کرد و رشادت‌های او در مسیر مبارزه با سرقت، مواد مخدر و قاچاق هرگز از ذهن‌ها پاک نخواهد شد.

وی ادامه داد: این شهید والامقام به‌درستی دریافته بود که هر کالای قاچاقی که از مرزها عبور می‌کند، زخمی بر پیکره اقتصاد کشور است و برای مقابله با این آسیب‌ها از جان خود گذشت.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به شهادت این نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: شهید بهرامی جان خود را در راه امنیت مردم و کشور تقدیم کرد و اجازه نداد قاچاق و قاچاقچی به اهداف خود دست پیدا کنند.

سردار عباسی با تأکید بر اینکه راه شهدا باید ادامه پیدا کند، گفت: شهادت برای ما پایان راه نیست، بلکه آغاز یک مسیر شکوهمند است و شهید با خون خود، خط قرمزهای ما را بازتعریف و مفهوم مؤلفه‌های نظم و امنیت را برای ما روشن‌تر کرد.

وی افزود: تداوم مجاهدت و ایستادگی در برابر فساد، قاچاق و هر آنچه امنیت مردم را به خطر می‌اندازد، باید با قوت ادامه داشته باشد و مجموعه انتظامی استان در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به شهدای عرصه نظم و امنیت استان بیان کرد: امروز در کنار سربازان ولایت و با یاد و نام ۱۴۲ شهید انتظامی استان و سه هزار و ۶۲۰ شهید والامقام استان زنجان، بر عهد خود با مردم تأکید می‌کنیم.

عهد پلیس زنجان برای تحکیم نظم و امنیت

سردار عباسی حضور و همراهی مردم زنجان در صحنه‌های مختلف را نشانه‌ای از استقامت و ولایتمداری مردم این استان دانست و گفت: این حضور، گواه استواری و لبیک‌گویی مردان، زنان، دختران و پسران غیرتمند زنجانی به مکتب امام حسین (ع) است.

وی افزود: مردم زنجان با صلابت خود به مفهوم مقاومت معنا و روحی تازه بخشیدند و ما نیز با یکایک مردم عهد می‌بندیم که با عزمی راسخ و اراده‌ای استوارتر از گذشته، برای توسعه و تحکیم نظم و امنیت استان تلاش کنیم.

فرمانده انتظامی استان زنجان تأکید کرد: در پاسداری از این خاک مقدس و تأمین امنیت مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و مسیر خدمت به مردم را با قدرت ادامه می‌دهیم.

سردار عباسی در ادامه با قدردانی از خانواده معظم شهید بهرامی گفت: از خانواده این شهید عزیز، به‌ویژه دختر ۱۲ ساله ایشان، ثنا خانم، و فرزند یک‌ساله‌شان، رادمهر جان، و همچنین خانواده‌های معظم شهدا صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی همچنین از کارکنان انتظامی استان که در مسیر تأمین نظم و امنیت مردم جانانه ایستادگی می‌کنند، تقدیر کرد و افزود: از تمامی همکاران پرتلاشم که در راه تأمین نظم و امنیت جانانه ایستادگی می‌کنند، صمیمانه تشکر و قدردانی دارم.

فرمانده انتظامی استان زنجان از مردم شریف و ولایتمدار استان و مسئولان استانی، اعم از مسئولان اداری و قضایی، که مجموعه انتظامی را در انجام وظایف و مأموریت‌های خود یاری می‌کنند، قدردانی کرد و گفت: ایستادگی، حضور و همراهی مردم نویدبخش صبح پیروزی است و ان‌شاءالله با اتکا به خداوند متعال و همراهی مردم، مسیر خدمت و پاسداری از نظم و امنیت با قدرت ادامه خواهد یافت.