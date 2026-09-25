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۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

مبارزه با قاچاق پاسداری از اقتصاد و آرامش مردم است

مبارزه با قاچاق پاسداری از اقتصاد و آرامش مردم است

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: مبارزه با قاچاق تنها یک مأموریت پلیسی نیست، بلکه پاسداری از اقتصاد کشور و آرامش مردم است و در این مسیر با تمام توان به وظایف خود عمل خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عباسی شامگاه جمعه در آیین وداع با سرهنگ شهید مجید بهرامی رئیس پلیس آگاهی شهرستان ایجرود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی، گفت: نظم و امنیت از ستون‌های استوار یک جامعه هستند و حفظ این ستون‌ها نیازمند ایستادگی، مجاهدت و همراهی مردم است.

وی با بیان اینکه موفقیت در عرصه تأمین امنیت مرهون مشارکت مردم است، افزود: امروز مجموعه انتظامی در خط مقدم مقابله با بی‌نظمی و آسیب‌هایی قرار دارد که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کند و در این مسیر، همراهی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق تصریح کرد: مبارزه با قاچاق تنها یک مأموریت پلیسی نیست، بلکه مقابله با جریان‌هایی است که با هدف آسیب زدن به اقتصاد کشور و ایجاد اختلال در معیشت مردم، آرامش جامعه را هدف قرار می‌دهند.

هر کالای قاچاق زخمی بر پیکره اقتصاد کشور است

سردار عباسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهرامی، از شهدای عرصه نظم و امنیت، گفت: همرزم شهید ما در میانه این نبرد سخت، علاوه بر صیانت از اقتصاد کشور، از آرامش خانه‌های مردم نیز پاسداری کرد و رشادت‌های او در مسیر مبارزه با سرقت، مواد مخدر و قاچاق هرگز از ذهن‌ها پاک نخواهد شد.

وی ادامه داد: این شهید والامقام به‌درستی دریافته بود که هر کالای قاچاقی که از مرزها عبور می‌کند، زخمی بر پیکره اقتصاد کشور است و برای مقابله با این آسیب‌ها از جان خود گذشت.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به شهادت این نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: شهید بهرامی جان خود را در راه امنیت مردم و کشور تقدیم کرد و اجازه نداد قاچاق و قاچاقچی به اهداف خود دست پیدا کنند.

سردار عباسی با تأکید بر اینکه راه شهدا باید ادامه پیدا کند، گفت: شهادت برای ما پایان راه نیست، بلکه آغاز یک مسیر شکوهمند است و شهید با خون خود، خط قرمزهای ما را بازتعریف و مفهوم مؤلفه‌های نظم و امنیت را برای ما روشن‌تر کرد.

وی افزود: تداوم مجاهدت و ایستادگی در برابر فساد، قاچاق و هر آنچه امنیت مردم را به خطر می‌اندازد، باید با قوت ادامه داشته باشد و مجموعه انتظامی استان در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به شهدای عرصه نظم و امنیت استان بیان کرد: امروز در کنار سربازان ولایت و با یاد و نام ۱۴۲ شهید انتظامی استان و سه هزار و ۶۲۰ شهید والامقام استان زنجان، بر عهد خود با مردم تأکید می‌کنیم.

عهد پلیس زنجان برای تحکیم نظم و امنیت

سردار عباسی حضور و همراهی مردم زنجان در صحنه‌های مختلف را نشانه‌ای از استقامت و ولایتمداری مردم این استان دانست و گفت: این حضور، گواه استواری و لبیک‌گویی مردان، زنان، دختران و پسران غیرتمند زنجانی به مکتب امام حسین (ع) است.

وی افزود: مردم زنجان با صلابت خود به مفهوم مقاومت معنا و روحی تازه بخشیدند و ما نیز با یکایک مردم عهد می‌بندیم که با عزمی راسخ و اراده‌ای استوارتر از گذشته، برای توسعه و تحکیم نظم و امنیت استان تلاش کنیم.

فرمانده انتظامی استان زنجان تأکید کرد: در پاسداری از این خاک مقدس و تأمین امنیت مردم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و مسیر خدمت به مردم را با قدرت ادامه می‌دهیم.

سردار عباسی در ادامه با قدردانی از خانواده معظم شهید بهرامی گفت: از خانواده این شهید عزیز، به‌ویژه دختر ۱۲ ساله ایشان، ثنا خانم، و فرزند یک‌ساله‌شان، رادمهر جان، و همچنین خانواده‌های معظم شهدا صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی همچنین از کارکنان انتظامی استان که در مسیر تأمین نظم و امنیت مردم جانانه ایستادگی می‌کنند، تقدیر کرد و افزود: از تمامی همکاران پرتلاشم که در راه تأمین نظم و امنیت جانانه ایستادگی می‌کنند، صمیمانه تشکر و قدردانی دارم.

فرمانده انتظامی استان زنجان از مردم شریف و ولایتمدار استان و مسئولان استانی، اعم از مسئولان اداری و قضایی، که مجموعه انتظامی را در انجام وظایف و مأموریت‌های خود یاری می‌کنند، قدردانی کرد و گفت: ایستادگی، حضور و همراهی مردم نویدبخش صبح پیروزی است و ان‌شاءالله با اتکا به خداوند متعال و همراهی مردم، مسیر خدمت و پاسداری از نظم و امنیت با قدرت ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6958433

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