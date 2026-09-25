حجت الاسلام تاج: دفاع مقدس گوهرهای پنهان ملت ایران را آشکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود تاج لنگرودی شامگاه جمعه در دویست و نهمین شب تجمع مردم لنگرود، با گرامیداشت ایام دفاع مقدس، به تبیین آثار و ثمرات هشت سال دفاع مقدس پرداخت و گفت: جنگ به طور کلی مطلوب انسان‌ها نیست و هزینه‌ها، سختی‌ها، داغ‌ها، معلولیت‌ها، بیوه‌شدن‌ها و یتیم‌شدن‌ها را به همراه دارد، اما در کنار این سختی‌ها، ثمرات و دستاوردهایی نیز شکل می‌گیرد.

سختی‌ها و فشارها زمینه بروز گوهرهای پنهان را فراهم می‌کند

وی با اشاره به سوره عصر اظهار کرد: درباره معنای «والعصر» احتمالات مختلفی مطرح شده است؛ از عصر نزول قرآن و دوران صدر اسلام گرفته تا عصر ظهور و حتی نماز عصر، اما یک احتمال کمتر مورد توجه قرار گرفته و آن «عصر» به معنای فشار و فشردگی است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: همان‌گونه که عصاره از فشردن به دست می‌آید، در سختی‌ها و فشارها نیز ثمرات بزرگی آشکار می‌شود و انسان‌ها در شرایط دشوار، ورزیده و ساخته می‌شوند.

وی با اشاره به سخنی منسوب به امیرالمؤمنین(ع) درباره آشکار شدن گوهرها در سختی‌ها و دگرگونی‌ها، بیان کرد: ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس، استعدادها و فضیلت‌هایی داشت که در شرایط عادی شاید فرصت بروز پیدا نمی‌کرد، اما فشارها و تحولات دفاع مقدس این ظرفیت‌ها را آشکار کرد.

دفاع مقدس فضیلت‌های پنهان ملت ایران را آشکار کرد

حجت الاسلام تاج لنگرودی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس مشخص شد که این ملت اهل ایثار، شهادت و تحمل است و جوانان و نوجوانان این کشور برای حضور در میدان و حتی جانفشانی از یکدیگر سبقت می‌گرفتند.

وی با اشاره به مفهوم ابتلا در قرآن گفت: انسان باید در شرایط سخت آزموده شود تا صابر از غیرصابر و کسی که اهل عمل است از فردی که تنها شعار می‌دهد، شناخته شود.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: هشت سال دفاع مقدس یک امتحان بزرگ بود که یکی از مهم‌ترین ثمرات آن، آشکار شدن فضیلت‌های ملت ایران از جمله ایثار، شهادت، صبر و تحمل بود.

ملت ایران در برابر فشارها و تحریم‌ها تسلیم نشد

وی با اشاره به فشارها و تحریم‌های چند دهه گذشته علیه ایران اظهار کرد: ملت ایران پای مکتب سیدالشهدا(ع) تربیت شده است؛ همان مکتبی که در آن، فشار و محاصره موجب پذیرش ظلم و ناحق نمی‌شود.

حجت الاسلام تاج لنگرودی با اشاره به شرایط سخت دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران فشارهای فراوانی بر کشور وارد شد، اما ملت ایران یک قدم عقب ننشست و حتی یک وجب از خاک کشور را واگذار نکرد.

وی افزود: این روحیه مقاومت و ایستادگی در همان شرایط سخت شکل گرفت و نشان داد که این ملت در برابر فشار و تحمیل بیگانگان سر خم نمی‌کند.

ضعف در روایتگری یکی از دلایل فاصله گرفتن نسل جوان است

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حضور جوانان در مراسم‌های مرتبط با دفاع مقدس بیان کرد: امروز وقتی از بالا به جمعیت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بسیاری از چهره‌ها مربوط به همان نسل دوران دفاع مقدس و انقلاب هستند و جوانان در مقایسه با آن نسل حضور کمتری دارند و این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی است.

وی ادامه داد: یکی از علت‌های این مسئله، ضعف در روایتگری است. دشمن در حوزه رسانه قوی‌تر عمل کرده و آنچه را می‌خواسته به نسل جوان القا کرده است؛ در نتیجه امروز برای متقاعد کردن یک جوان باید استدلال‌های فراوانی ارائه شود تا بتواند از تصویری که رسانه به او ارائه داده فاصله بگیرد.

حجت الاسلام تاج لنگرودی با تأکید بر اینکه جوانان امروز نیز ظرفیت‌های ارزشمندی دارند، گفت: شهدایی که در حوادث و اتفاقات اخیر تقدیم شده‌اند نشان می‌دهند جوانان این کشور همچنان از نظر معنویت، افتخارآفرینی و غیرت در سطح بالایی قرار دارند، اما انتظار حضور گسترده‌تر جوانان، نیازمند روایتگری صحیح و مؤثر است.

نسل‌های بعدی انقلاب نیازمند روایت درست از گذشته هستند

وی با اشاره به دیدگاه‌های ویل دورانت درباره پیامدهای انقلاب‌ها اظهار کرد: در بررسی انقلاب‌های تاریخی، برای برخی انقلاب‌ها پیامدهایی مشابه مطرح شده است که یکی از آنها فاصله گرفتن نسل‌های بعدی از آرمان‌های نسل نخست انقلاب است.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: بخشی از این مسئله به عملکرد نسل‌های اول و دوم انقلاب بازمی‌گردد. وقتی فردی در یک اداره با رفتار نامناسب مواجه می‌شود، کارش انجام نمی‌شود یا برای دریافت یک خدمت معطل می‌ماند و سپس در خانه مقابل فرزندانش از شرایط موجود گلایه می‌کند، ممکن است این ذهنیت در نسل بعد ایجاد شود که گذشته شرایط بهتری داشته است.

وی گفت: اگر نسل‌های اول و دوم انقلاب، عملکردها و ضعف‌های موجود را بدون توجه به روایت درست از گذشته بیان کنند، ممکن است نسل جوان تصویری غیرواقعی از دوران پیش از انقلاب پیدا کند و تصور کند آن دوره شرایط مطلوبی داشته است.

روایتگری از جنایات گذشته و دستاوردهای دفاع مقدس باید جدی‌تر شود

حجت الاسلام تاج لنگرودی با بیان اینکه ضعف در روایتگری تنها به عملکرد رسانه‌های خارجی مربوط نمی‌شود، تصریح کرد: ما هم در روایت کردن ضعف‌ها و فسادهای دوران گذشته و آنچه امروز در جهان می‌گذرد، ضعف داشته‌ایم و هم فضیلت‌ها و دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس را به خوبی روایت نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: دفاع مقدس موجب شد کشور قدرتمندتر شود و تحریم‌ها و فشارها نیز در مسیر دستیابی به توانمندی‌های مختلف نقش داشتند. بسیاری از توانمندی‌هایی که امروز در کشور مشاهده می‌شود، ریشه در همان دوران و تجربه‌های دفاع مقدس دارد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به شهیدان تهرانی‌مقدم، سلیمانی و حاجی‌زاده گفت: این شخصیت‌ها در فضای دفاع مقدس تربیت شدند و بخش مهمی از قوت، قدرت و اقتدار امروز کشور، حاصل همان تجربه‌ها و خودباوری‌هایی است که در دوران دفاع مقدس شکل گرفت.

دستاوردهای دفاع مقدس بسیار فراتر از آن چیزی است که روایت شده است

حجت الاسلام تاج لنگرودی در پایان تصریح کرد: فضیلت‌ها و دستاوردهای به‌دست‌آمده در هشت سال دفاع مقدس بسیار بیشتر از آن چیزی است که در فرصت محدود یک سخنرانی می‌توان بیان کرد و باید این دستاوردها برای نسل‌های جدید به درستی روایت شود.

وی در پایان افزود: امیدواریم حضور مردم در این تجمع‌ها زمینه‌ای برای بیداری بیشتر برخی مسئولان باشد تا مطالبات به‌حق مردم که در مسیر تأکیدات مقام معظم رهبری قرار دارد، با جدیت پیگیری و به نتیجه برسد.