قدردانی استاندار ایلام از اتحاد و همدلی مردم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی در اجتماع عظیم شبانه مردمی در میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، دانشجویان و فرهنگیان، از حضور مردم در بیش از ۲۰۰ شب گذشته قدردانی کرد و گفت: مردم استان بدون هیچ چشم‌داشتی در میدان حضور داشته‌اند و این همراهی، مایه افتخار و سربلندی کشور است.

وی همچنین از برگزارکنندگان ویژه برنامه امشب و هم‌زمان با هفته دفاع مقدس از جمله بسیج کارگران و کارمندان، اصناف و بازاریان که میزبانی آن را برعهده داشتند، قدردانی کرد و نقش این گروه‌ها را در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی مؤثر دانست.

کرمی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران، کشور را فراتر از یک جغرافیا و برخوردار از تمدنی دیرپا توصیف کرد و گفت: هویت ایرانی‌اسلامی، پشتوانه حفظ و تداوم این تمدن است. به گفته وی، انقلاب اسلامی افزون بر یک تحول سیاسی، زمینه‌ای برای بازگشت به هویت و ظرفیت‌های تمدنی ایران بوده است.

استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی ملی، اتحاد و همدلی مردم را از عوامل مهم اقتدار و بازدارندگی کشور دانست و نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه هشدار داد. وی تأکید کرد در گفتار، نوشتار و موضع‌گیری‌های خود باید مراقب بود تا با اختلاف‌افکنی به انسجام جامعه آسیب نزنند.

وی همچنین سخنان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را بازتابی از اقتدار و مطالبات مردم ایران ارزیابی کرد و گفت: تأکید بر امنیت و بازدارندگی کشور، در کنار آمادگی برای صلح پایدار و تعامل مبتنی بر احترام و تأمین حقوق ملت ایران، از محورهای این مواضع بوده است.

کرمی با اشاره به دشواری‌های اقتصادی و فشارهای معیشتی نیز گفت: دولت چهاردهم تلاش می‌کند با به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود، تأمین نیازهای مردم و نظارت بر بازار را پیگیری کند. وی همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت حمایت‌های معیشتی، از جمله افزایش اعتبار کالابرگ، سخن گفت.

استاندار ایلام در ادامه از اصناف، کسبه و بازاریان خواست در شرایط کنونی با رعایت انصاف و همکاری بیشتر، در مسیر پشتیبانی از مردم و عبور از دشواری‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کنند.