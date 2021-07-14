کسری بودجه آمریکا ۲.۲۴ تریلیون دلار شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش جدید خود اعلام کرد کسری بودجه این کشور در ۹ ماه ابتدایی سال مالی ۲۰۲۱ که در ۳۱ سپتامبر به پایان می‌رسد، به ۲.۲۴ تریلیون دلار رسیده است.

طبق این گزارش درآمد فدرال در این بازه به ۳.۰۵ تریلیون دلار رسیده در حالی که هزینه‌های فدرال بالغ بر ۵.۲۹ تریلیون دلار شده است.

مهمترین عامل افزایش هزینه‌ها پرداخت حقوق بیکاری به افرادی که طی بحران کرونا شغل خود را از دست داده‌اند و همچنین پرداخت یارانه‌های مربوط به دوره کرونا بوده است.

پیش از این دفتر بودجه کنگره آمریکا اعلام کرده بود پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه این کشور در پایان سال مالی ۲۰۲۱ به ۳ تریلیون دلار برسد و نزدیک به ۳.۱۳ تریلیون دلار ثبت شده در سال ۲۰۲۰ که بزرگترین کسری بودجه آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بود، باقی بماند.

کاخ سفید طرح بودجه ۶ تریلیون دلاری خود را برای سال مالی ۲۰۲۲ ارائه کرده است که با وجود رکورد زدن بدهی این کشور، منتقدان زیادی را در میان نمایندگان کنگره متوجه خود کرده است.