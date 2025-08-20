  1. اقتصاد
پیش بینی کسری بودجه باورنکردنی آمریکا از ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵

کمیته نظارت بر بودجه آمریکا اعلام کرد که این کشور در ۱۰ سال آینده با کسری بودجه بیش از ۲۲ هزار میلیارد دلاری مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، کمیته نظارت بر بودجه فدرال آمریکا، که یک سازمان غیر انتفاعی محسوب می‌شود، پیش بینی کرد که این کشور از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ در مجموع ۲۲.۷ هزار میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت.

اداره بودجه کنگره آمریکا که یک نهاد دولتی به شمار می‌رود البته این رقم را در ماه ژانویه ۲۱.۸ تریلیون دلار پیش‌بینی کرده بود که کمیته نظارت اعلام کرده این ارزیابی بر اساس شرایط پیش از ورود دوباره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به کاخ سفید است.

نهاد نظارتی مذکور که همواره خواستار کاهش کسری بودجه در آمریکا بوده کسری بودجه این کشور برای سال مالی جاری را ۱.۷ تریلیون دلار ارزیابی کرده که معادل ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا است‌.

این نهاد می‌گوید کسری بودجه آمریکا طی ۱۰ سال آینده سال به سال بیشتر می‌شود و در سال ۲۰۳۵ به ۲.۶ تریلیون دلار معادل ۵.۹ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد.

کمیته نظارت بر بودجه فدرال آمریکا می‌گوید اجرای قانون بودجه و مالیات جدید که دولت ترامپ به شدت دنبال تصویب آن بود، به کاهش دریافت مالیات و متعاقباً افزایش کسری بودجه منجر می‌شود.

