اقدام بایدن در خارج کردن نیروها از افغانستان یک شرمساری جهانی است

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن اگزماینر، «میچ مک کانل» رهبر اقلیت سنای آمریکا، تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، درباره خروج نظامیان از افغانستان را مایه شرمساری و تصمیمی کوته بینانه خواند و گفت عجله ما در خروج از افغانستان موجب گرفتاری جهانی شده است.

رهبر اقلیت سنا در سخنانی در سنای آمریکا اضافه کرد: نیروهای ما نیمه شب پایگاه هوایی بگرام را بدون اینکه برنامه ای برای شرکای افغانستانی خود برای تأمین امنیت این پایگاه داشته باشیم، تخلیه کردند.

وی با بیان اینکه بایدن هشدارها درباره سقوط دولت مرکزی افغانستان توسط طالبان را رد می کند، افزود: بایدن این واقعیت را نادیده گرفته که افغانستان در حال فروپاشی اسبت.

رهبر اقلیت سنا با بیان اینکه طالبان از ۱۳ آوریل با سرعت نگران کننده ای در حال تسلط بر بخش‌های مختلف افغانستان است، گفت: طالبان علاقه ای به راه حل سیاسی در افغانستان ندارد و وقت برای تسلط بر اراضی افغانستان را از دست نمی دهد.

مک کانل اظهار داشت: دولت بایدن تظاهر می‌کند تروریست‌ها با ما خوب خواهند بود، در حالی که هزینه آن را خواهیم داد. از دوستان دموکرات خود می‌خواهم که آمادگی کامل پذیرش فاجعه در افغانستان را داشته باشند. مردم آمریکا مستحق دانستن این هستند که بدانند رئیس جمهور چگونه می خواهد آنها را در مقابل یک دشمن تروریستی ایمن نگه دارد.

اواسط ماه آوریل، «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا و اعضای ناتو اعلام کرده بودند که تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ (۲۰ شهریور ماه) حدود ۱۰ هزار نظامی نیروهای ائتلاف را از افغانستان خارج می‌کنند.