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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۹:۵۸

برای حضور در المپیک؛

آخرین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از شنبه آغاز می‌شود

آخرین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از شنبه آغاز می‌شود

آخرین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضوردر المپیک توکیو از روز ۲۶ تیرماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، چهاردهمین و آخرین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در المپیک توکیو از روز ۲۶ تیرماه تا زمان اعزام به این بازی‌ها برگزار می‌شود.

۵۵ کیلوگرم: سجاد عباس پور (مازندران)
۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) امید آرامی (سیستان و بلوچستان) مهرداد مردانی (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس)
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) محمدجواد رضایی (قم)
۷۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس)
۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس)
۸۲ کیلوگرم: جمال اسماعیلی (تهران)
۸۷ کیلوگرم: رامین طاهری (خوزستان) ناصر علیزاده (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) مهدی زودآشنا (لرستان)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) علی اکبر یوسفی (مازندران)
سرمربی: محمد بنا
مربیان: رسول جزینی، بهروز حضرتی پور، لقمان رضایی، حبیب اله اخلاقی
متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان
پزشک: دکتر تورج مک محمدی
ماساژور: محمد علیزاده

این نفرات ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۶ تیرماه به منظور انجام تست کرونا در خوابگاه شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران حضور خواهند یافت.

طبق برنامه، تیم ملی کشتی فرنگی روز ۴ مردادماه راهی کشور ژاپن می‌شود.

کد مطلب 5257625

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