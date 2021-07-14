به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، چهاردهمین و آخرین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در المپیک توکیو از روز ۲۶ تیرماه تا زمان اعزام به این بازیها برگزار میشود.
۵۵ کیلوگرم: سجاد عباس پور (مازندران)
۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) امید آرامی (سیستان و بلوچستان) مهرداد مردانی (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس)
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) محمدجواد رضایی (قم)
۷۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس)
۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس)
۸۲ کیلوگرم: جمال اسماعیلی (تهران)
۸۷ کیلوگرم: رامین طاهری (خوزستان) ناصر علیزاده (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) مهدی زودآشنا (لرستان)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) علی اکبر یوسفی (مازندران)
سرمربی: محمد بنا
مربیان: رسول جزینی، بهروز حضرتی پور، لقمان رضایی، حبیب اله اخلاقی
متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان
پزشک: دکتر تورج مک محمدی
ماساژور: محمد علیزاده
این نفرات ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۶ تیرماه به منظور انجام تست کرونا در خوابگاه شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران حضور خواهند یافت.
طبق برنامه، تیم ملی کشتی فرنگی روز ۴ مردادماه راهی کشور ژاپن میشود.
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