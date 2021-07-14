به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، چهاردهمین و آخرین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در المپیک توکیو از روز ۲۶ تیرماه تا زمان اعزام به این بازی‌ها برگزار می‌شود.

۵۵ کیلوگرم: سجاد عباس پور (مازندران)

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) امید آرامی (سیستان و بلوچستان) مهرداد مردانی (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس)

۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) محمدجواد رضایی (قم)

۷۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس)

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس)

۸۲ کیلوگرم: جمال اسماعیلی (تهران)

۸۷ کیلوگرم: رامین طاهری (خوزستان) ناصر علیزاده (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) مهدی زودآشنا (لرستان)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) علی اکبر یوسفی (مازندران)

سرمربی: محمد بنا

مربیان: رسول جزینی، بهروز حضرتی پور، لقمان رضایی، حبیب اله اخلاقی

متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان

پزشک: دکتر تورج مک محمدی

ماساژور: محمد علیزاده



این نفرات ساعت ۹ صبح روز شنبه ۲۶ تیرماه به منظور انجام تست کرونا در خوابگاه شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران حضور خواهند یافت.



طبق برنامه، تیم ملی کشتی فرنگی روز ۴ مردادماه راهی کشور ژاپن می‌شود.