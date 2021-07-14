منطقه الحبج در استان البیضاء به کنترل کامل نیروهای یمنی درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای ارتش یمن و کمیته‌های مردمی موفق شدند کنترل منطقه «الحبج» شهرستان الزاهر استان البیضاء را به دست بگیرند.

ارتش یمن و کمیته‌های مردمی اخیراً با همکاری قبایل استان «البیضاء» دو عملیات را در مناطق «الصومعه» و «الزاهر» در استان البیضاء شروع کرده‌اند.

در این دو عملیات دهها تن از مزدوران ائتلاف سعودی کشته یا زخمی شده‌اند که در بین آن‌ها سرکرده‌های القاعده نیز وجود دارند.

در این عملیات همچنین نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن منطقه الزاهر را به طور کامل به کنترل خود درآورده و همه مناطقی که القاعده با حمایت نظامی و مالی و رسانه‌ای ائتلاف سعودی به چنگ آورده بود، بازپس گرفتند.

«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن دیروز در بیانیه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که در پاسخ به حملات تروریست‌های القاعده، طی عملیات «نصر المبین» مناطق گسترده‌ای از استان البیضاء را از یوغ تروریست‌ها و ائتلاف سعودی آزاد کردند.

وی گفت که نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن طی عملیات نصر المبین که ۷۲ ساعت طول کشیده، با کمک نیروهای قبایل در استان البیضاء (جنوب غربی) همه مناطقی را که «دشمن اشغالگر» آنها را به اشغال خود درآورده بود، به همراه مناطق گسترده‌ای از شهرستان‌های «الزاهر» و «الصومعه» آزاد کرده‌اند.

یحیی سریع گفت که این عملیات در واکنش و پاسخ به حملات وحشیانه عناصر «داعش و القاعده» در استان البیضاء صورت گرفته که این تروریست‌ها مورد حمایت ائتلاف سعودی بوده است.