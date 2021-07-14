به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون انرژی به منظور کاهش خاموشی‌های اخیر بیان کرد: هفته گذشته جلسه ای را با وزیر نیرو در کمیسیون در این زمینه داشتیم که با توجه به مصوبات آن جلسه، وزارت نیرو روز گذشته به ۱۳ صنعت مجوز تولید بیش از ۱۰ هزار مگاوات برق را داد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس ادامه داد: مقرر شد این صنایع برق خودشان را از طریق نیروگاه هایی که احداث می کنند تامین و در مواقعی که برق مازاد داشته باشند به شبکه سراسری کشور تحویل دهند. طبق مذاکره ای که با وزیر نیرو داشتیم مقرر شد به نحوی اقدام شود که بخش خصوصی اگر بخواهد به صادرات برق اقدام کند موانع صادرات برطرف شود، اگر این اقدام انجام شود، بخش خصوصی در مواقع لزوم می‌تواند برق ارزان به شبکه وارد کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۴ نیروگاه در کشور وجود دارد، که ۴ هزار مگاوات برق گازی تولید می کنند، طی جلسه ای که روز گذشته با وزیر داشتیم، وزارت نیرو اعلام آمادگی کرد که این نیروگاه‌ها را به صنایع واگذار کرده، و بخش بخار آنها که حدود ۲۰۰۰ مگاوات است را راه اندازی نماید و از طریق واگذاری این ۴ نیروگاه منابعی که به دست می‌آید را صرف تکمیل سایر نیروگاه‌های نیمه تمام کنند.

وی در ادامه با اشاره به میزان اجرایی شدن مصوبات هفته گذشته کمیسیون به منظور مدیریت خاموشی ها بیان کرد: مصوبات جلسه هفته گذشته کمیسیون تا حدودی اجرایی شده است. در جلسه روز گذشته با وزیر نیرو مصوبات هفته گذشته کمیسیون بند به بند مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد بخشی از اقدامات کوتاه مدت برای کاهش خاموشی ها اجرا و بخشی نیز در حال اجرا شدن است و در برخی از مناطق کشور تا حدودی خاموشی ها یا کم شده یا به صفر رسیده است.

حسنوند افزود: امیدواریم با اقداماتی که در روزهای آینده صورت می‌گیرد باقی مصوبات جلسه هفته گذشته کمیسیون نیز عملیاتی شود تا شاهد کاهش خاموشی ها در سراسر کشور باشیم. در ارتباط با اتفاقات اخیر نیز گزارشی را تدوین و تقدیم رئیس مجلس و نمایندگان خواهیم کرد.