به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت پنجاهمین سال بازدید رئیس و هیئت اعزامی الازهر از ایران همایش مجازی «نقش مراکز علمی و فرهنگی در تقریب مذاهب اسلامی» عصر روز چهارشنبه ۲۳ تیر به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی رئیس اسبق دانشگاه مذاهب اسلامی، سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شیخ علا الدین زعتری معاون مفتی سوریه، شیخ غازی حنینه از تجمع علمای لبنان، دکتر محمد علی آذرشب استاد دانشگاه تهران، دکتر منیر عادل الدعمی استاد دانشگاه کربلا، دکتر محمد سقا استاد دانشگاه هاروارد آمریکا، دکتر دحام طاها سفیر صلح سازمان ملل، دکتر عبدالسلام محمد ازالازهر، دکتر مصطفی ذوالفقار طلب استاد دانشگاه تهران و دکتر غلامرضا امیر خانی از جمله سخنرانان این همایش هستند.

لازم به ذکر است این وبینار روز چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ به وقت تهران در آدرس‌های زیر به صورت زنده پخش می‌شود.

آپارات : live.taqrib.ir

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