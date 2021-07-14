زنگ خطر پیک پنجم کرونا در آذربایجان غربی به صدا در آمد

علی احمد آقاپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بین اینکه در هفته‌های گذشته تعداد بیماران بستری حاد تنفسی در تراز ۵۰۰ نفر بود اما این روند افزایش یافته و اکنون به تراز ۶۰۰ نفر در استان رسیده است، افزود: فوتی‌های روزانه کرونا در استان ۲ رقمی شده و طی ۲۴ ساعت گذشته به ۱۰ نفر رسید.

رئیس کارگروه اطلاع رسانی قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونای آذربایجان غربی گفت: با توجه به اینکه ایمنی کامل مقابل کرونا، ۲ هفته پس از تزریق دوم اتفاق می‌افتد، همچنان مؤثرترین راهکار در جلوگیری از کرونا، رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

آقاپور ادامه داد: سرعت انتقال ویروس کرونا با واریانت انگلیسی ۹۰ درصد بالاتر از ووهان چین و واریانت هندی ۴۰ درصد بالاتر از انگلیسی است بنابراین ویروس کرونای هندی سرعت انتقال بسیار بالایی دارد.

وی اضافه کرد: باتوجه به اینکه ایمنی کامل دو هفته بعد از تزریق دوز دوم آن ایجاد می‌شود لازم است افرادی که واکسن دریافت می‌کنند همچنان از ماسک استفاده کنند و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

آقاپور درباره مقایسه با واکسیناسیون در کشورهای همسایه بیان کرد: وضعیت کشورهای همسایه از جمله ترکیه و ارمنستان با کشور ما متفاوت بوده و آنها تحریم نیستند در حالی که کشور ما در تحریم است و شرایط کشور ما متفاوت است.

رئیس کارگروه اطلاع رسانی قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا افزود: واکسن‌های تولید شده در سطح دنیا معمولاً دارای کارایی بیش از ۹۰ درصد در کاهش مرگ و میر و بستری هستند بنابراین اولین واکسنی که در دسترس قرار می‌گیرد به عنوان بهترین واکسن قابل استفاده است.

وی در ادامه افزود: مقایسه درستی میزان تزریق واکسن بین استان‌ها صورت نمی‌گیرد زیرا سهمیه واکسن استان‌ها توسط وزارت بهداشت تعیین می‌شود و وزارت بهداشت براساس جمعیت هر استان سهمیه جداگانه ای ایجاد می‌کند.

آقاپور با بیاناینکه همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۴۵ نفر در آذربایجان غربی به کرونا مبتلا و ۲۶ درصد آنها یعنی ۱۱۷ نفر در مراکز درمانی بستری شدند، ادامه داد: از کل بستری شدگان در استان، ۵۶ نفر شامل ۴۸ درصد این افراد، در مراکز درمانی ارومیه بستری شده و ۶ نفر نیز در مرکز استان جان خود را از دست دادند.

رئیس کارگروه اطلاع رسانی قرارگاه دانشگاهی مبارزه با کرونا از بستری شدن ۱۵۷ نفر در بخش‌های مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی آذربایجان غربی خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲۸ نفر با ونتیلاتور تنفس دارند.

تاکنون ۱۸۵ هزار نفر به کرونا مبتلا شده و ۲.۶ درصد آنها جان خود را از دست داده‌اند.