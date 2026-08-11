سند مهندسی فرهنگ قم در انتظار تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند تدوین سند مهندسی فرهنگ کشور در استان اظهار کرد: فرآیند تدوین این سند در قم به پایان رسیده و پس از طرح و تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان، برای بررسی و تصویب نهایی به شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال شده است.



وی افزود: تدوین این سند یکی از اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگی استان است که پس از طی مراحل استانی، اکنون در مسیر بررسی در سطح ملی قرار دارد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم همچنین از تدوین تقویم ویژه قم به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگ استان یاد کرد و گفت: در این تقویم مجموعه‌ای از مناسبت‌های مذهبی، ملی، ایثار و شهادت، حوزوی و فرهنگی متناسب با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های قم گردآوری شده است.



سوقندی ادامه داد: این مناسبت‌ها در سه گاه‌شمار هجری شمسی، هجری قمری و میلادی تنظیم شده و مجموعه‌ای از مناسبت‌های مورد توجه در حوزه‌های مختلف را در یک تقویم ویژه استان گردآوری کرده است.



وی بیان کرد: تقویم ویژه قم می‌تواند به عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های مناسبتی در استان مورد استفاده قرار گیرد و زمینه توجه منسجم‌تر به مناسبت‌های مختلف را فراهم کند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به جایگاه مناسبت‌ها در فضای اجتماعی و فرهنگی کشور اظهار کرد: جامعه ایران جامعه‌ای مناسبتی است و مناسبت‌ها بخش مهمی از برنامه‌ریزی‌های فرهنگی را تشکیل می‌دهند.



سوقندی افزود: این ویژگی در استان قم به دلیل جایگاه ویژه مذهبی و فرهنگی آن اهمیت بیشتری دارد و به همین دلیل توجه به مناسبت‌های مختلف و ساماندهی آنها در قالب یک تقویم جامع از اهمیت برخوردار است.



وی خاطرنشان کرد: گردآوری مناسبت‌های مذهبی، ملی، ایثار و شهادت، حوزوی و فرهنگی در سه گاه‌شمار، مجموعه‌ای را فراهم کرده است که می‌تواند در برنامه‌ریزی فعالیت‌های مناسبتی استان مورد استفاده قرار گیرد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در ادامه با اشاره به برنامه‌های در نظر گرفته شده برای گرامیداشت روز خبرنگار در قم گفت: همزمانی روز خبرنگار با ایام اربعین حسینی موجب شد برنامه‌های این مناسبت در شرایطی برگزار شود که خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز درگیر فعالیت‌ها و برنامه‌های مربوط به این ایام بودند.



سوقندی افزود: با وجود شرایط خاص ایام اربعین و مشغله‌های مرتبط با این مناسبت، از هفته نخست مردادماه دیدارها و نشست‌های مختلف با خبرنگاران و اصحاب رسانه در قم آغاز شده و این برنامه‌ها همچنان ادامه دارد.



وی گفت: برگزاری این دیدارها و نشست‌ها با هدف ارتباط بیشتر با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای دنبال شده و تلاش شده است در برنامه‌های روز خبرنگار ارتباط با جامعه رسانه‌ای استان مورد توجه قرار گیرد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بر ضرورت استمرار ارتباط میان مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: تقویت این ارتباط می‌تواند زمینه تعامل بیشتر میان بخش‌های فرهنگی و اصحاب رسانه را فراهم کند.



سوقندی خاطرنشان کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی نقش مهمی دارند و باید تلاش شود حوزه خبر و رسانه بیش از گذشته در جامعه عمومی و فراگیر شود.



وی با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای اظهار کرد: ارتباط میان این مجموعه‌ها باید بیش از گذشته تقویت شود تا حوزه خبر و رسانه جایگاه گسترده‌تر و فراگیرتری در جامعه پیدا کند.