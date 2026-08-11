به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه روایتی است از ازادی ؛ روایت‌هایی شخصی و متنوع که در پیوند با معماری، فضا، انسان و تجربه زیسته شکل گرفته‌اند. این رویداد همچنین با احترام و تقدیر از استاد حسین امانت، معمار برج آزادی، برگزار خواهد شد.

آثار این نمایشگاه از هنرجویان زیر ارائه می‌شود:

زهرا باقر پور، بهار کاشانی، مائده نصیری، صدف تاجیک، هستی ولیان، ریحانه کرمی، فاطمه راندی، مهتاب کریمی، نیلوفر مغانلو، کیمیا بختیاری، محمد بختیاری، زهرا کرمانشاهی، کیمیا هداوندخانی، ستایش زارع‌نصرتی و گلسا سالاری‌مقدم.

این نمایشگاه با همت و همکاری کانون عکس شهرستان ورامین، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورامین، مجتمع فنی تهران، گروه رسانه ای ورامین‌پرس و بنیاد رودکی برگزار می‌شود.

مسئولان برگزاری این نمایشگاه زمان بازدید آن را ۲۷ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ تا ۲۰ اعلام کرده اند، همچنین آیین افتتاحیه ۲۷ مرداد ساعت ۱۱ در میدان آزادی، برج آزادی برگزار می شود.

دست اندرکاران این نمایشگاه از علاقه‌مندان به عکاسی، هنرهای تجسمی و مخاطبان فرهنگ و هنر دعوت کرده اند، تا از آن بازدید کنند.