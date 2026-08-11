اجرای طرح «مهتاب» برای مدیریت هوشمند تلفات برق در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علمایی مدیر منطقه برق ورامین، با اشاره به اجرای طرح «مهتاب» اظهار کرد: این طرح با تأکید مدیرعامل توانیر و ابلاغ به شرکت‌های توزیع برق، با هدف کاهش تلفات و مدیریت مصرف انرژی در حال اجرا است.

وی افزود: در قالب این طرح، جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای معیوب و شناسایی انشعابات مشکوک در دستور کار قرار گرفته و با انشعابات غیرمجاز برخورد قانونی خواهد شد.

مدیر منطقه برق ورامین ادامه داد: یکی از مشکلات گذشته پس از جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، نبود امکان واگذاری انشعاب قانونی بود که با اجرای «طرح اتصال شمارشگر» این مشکل برطرف شده و زمینه واگذاری انشعاب قانونی برای متقاضیان فراهم شده است.

علمایی با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در روستای عبدل‌آباد گفت: در این منطقه بیش از ۴۰۰ درخواست برای دریافت انشعاب ثبت شده و تاکنون بیش از ۲۰۰ متقاضی هزینه مربوطه را پرداخت کرده‌اند.

وی از شهروندان خواست از استفاده از برق غیرمجاز خودداری کرده و برای دریافت انشعاب قانونی اقدام کنند و گفت: واگذاری انشعاب برای مصارف خانگی و تجاری امکان‌پذیر است و در برخی موارد کارگاهی نیز با توجه به شرایط محل، امکان واگذاری وجود دارد.

مدیر منطقه برق ورامین تأکید کرد: اجرای طرح مهتاب با جدیت ادامه خواهد داشت و هدف اصلی آن کاهش تلفات، ساماندهی مصرف برق و حرکت به سمت استفاده قانونی و پایدار از شبکه برق است.