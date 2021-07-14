استعدادیابی جوانان در تابستان داغ شهر خاوران

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله با فرا رسیدن فصل تابستان خانواده‌های خاورانی در تکاپوی ثبت نام فرزندان خود برای استفاده بهینه از اوقات فراغت تابستانه هستند تا با مهارت آموزی فرزندانشان در رشته‌های دلخواه زمینه شکوفایی استعدادهای فرهنگی هنری آنان را فراهم کنند.

ستاد تابستان داغ شهر خاوران شهرستان خفر با شش محور رسانه، فرهنگی، آموزشی، هنری، پزشکی و ورزشی در تلاش است تا با برگزاری ٢۰ دوره آموزشی به صورت حضوری و مجازی زمینه بروز و ظهور استعدادهای نخبگان، فرهیختگان و ورزشکاران این شهر را فراهم آورد.

به گفته مسئول کانون فرهنگی هنری امام حسین (ع) شهر خاوران این ستاد به تمامی دوره‌ها نگاه تربیتی دارد و مهارت آموزی، مشارکت اجتماعی و تقویت روحیه مسئولیت پذیری در کنار محورهای شش گانه به هنر جویان آموزش می‌دهد.

علی اکبر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقبال از دوره‌های مجازی خاوران فرا منطقه‌ای بوده و افراد زیادی از سراسر استان در دوره‌های مجازی در حوزه آموزش‌های فنی فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و… شرکت کرده و همچنین در دوره‌های حضوری نیز از تمامی سنین حضور دارند.

وی از ویژگی‌های مهم این دوره‌ها را اشتغال هنر جویان در کانون فرهنگی هنری هلال احمر شهر خاوران دانست و بیان کرد: پس از پایان دوره افرادی که در دوره‌های امداد و نجات، کمک‌های اولیه، خبرنگاری، عکاسی و… به مهارت کافی دست یابند می‌توانند در کانون فرهنگی و هلال احمر شهر خاوران مشغول به فعالیت شوند.

مدیر کانون فرهنگی امام حسین علیه السلام شهر خاوران با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا امکان آئین بازگشایی ستاد تابستان داغ در این منطقه از فارس فراهم نبود، تصریح کرد: آئین اختتامیه تابستان داغ بارعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی و با حضور تمامی شرکت کنندگان بهمراه حانوادهایشان با اعطای مدارک پایان دوره و جوایز برگزار می‌شود.

ستاد تابستان داغ شهر خاوران متشکل از کانون فرهنگی امام حسین (ع) و مصلی، هلال احمر، معاونت فرهنگی ستاد نماز جمعه و رسانه دیجیتال آدینه از فعالین در ستاد تابستان داغ خاوران هستند.