توزیع کارت کنکور کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ در دو نوبت صبح و عصر روز پنجشنبه ۳۱ تیرماه و صبح و عصر روز جمعه اول مردادماه ۱۴۰۰ در ۳۵ حوزه امتحانی، ۴۳ رشته و ۱۱ مجموعه برگزار می‌شود.

شروع روند آزمون نوبت صبح از ساعت ۷:۳۰ است و آزمون راس ساعت ۹ آغاز می‌شود و شروع روند آزمون نوبت عصر از ساعت ۱۴:۳۰ است و آزمون راس ساعت ۱۶ آغاز می‌شود.

مدت زمان پاسخگویی به سوالات کلیه رشته‌ها ۱۶۰ دقیقه است.

کارت ورود به جلسه از امروز ۲۳ تیرماه تا ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است. از ورود داوطلبان فاقد کارت ورود به جلسه، کارت ملی یا شناسنامه و ماسک به جلسه آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد.

داوطلب جهت دریافت کارت در مرحله اول باید به مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir کد رهگیری خود را وارد کند و ابتدا فرم خود اظهاری کرونا را تکمیل و تایید کند. این فرم فقط در زمان فعال بودن سامانه جهت دریافت کارت، فعال است.

پس از اتمام مهلت دریافت کارت ورود به جلسه، جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اعلام به حوزه امتحانی داوطلب، فرم خوداظهاری کرونا تا ۲۴ ساعت قبل از جلسه آزمون، قابل ویرایش خواهد بود. عدم تکمیل فرم مساوی با عدم دریافت کارت و عدم امکان شرکت در جلسه است.

در مرحله دوم داوطلب پس از تکمیل فرم خود اظهاری می‌تواند معدل را ویرایش کند. داوطلب در صورت نیاز به تصحیح معدل، گزینه ویرایش را انتخاب و در صفحه باز شده نسبت به تصحیح معدل خود اقدام کند.

در صورتیکه معدل صحیح باشد و نیاز به ویرایش نداشته باشد، گزینه ثبت نهایی زده شود. این مرحله فقط در زمان فعال بودن دریافت کارت فعال خواهد بود و پس از اتمام زمان دریافت کارت، ویرایش معدل به هیچ عنوان امکانپذیر نیست.

در مرحله سوم داوطلب می‌تواند پس از تکمیل و ثبت نهایی دو مرحله قبلی، می‌تواند کارت آزمون را دریافت کند.

داوطلبان فقط مجاز هستند مداد، پاک کن، کارت شناسایی معتبر و ماسک (و فقط برای ۷ رشته مشخص شده ماشین حساب ساده) همراه داشته باشند.

به منظور رعایت نکات بهداشتی و حفظ سلامتی کلیه داوطلبان، افرادی که مبتلا به بیماری کرونا هستند، از سایر داوطلبان جدا شده و در فضایی مجزا امتحان خواهند داد.

جدول آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ به ترتیب نوبت‌های امتحانی و رشته‌ها

زمان رشته‌های امتحانی نوبت صبح پنجشنبه ۳۱ تیر مجموعه علوم آزمایشگاهی (٣). مجموعه مامایی. اپیدمیولوژی. ارزیابی فناوری سلامت. ارگونومی. اقتصاد بهداشت. اکولوژی انسانی. انفورماتیک پزشکی. آمار زیستی. آموزش هوشبری. علوم تشریحی. ژورنالیسم پزشکی (سلامت و رسانه). سلامت و ترافیک. سلامت و رفاه اجتماعی. مددکاری اجتماعی. مدیریت توانبخشی. مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست. مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) نوبت بعدازظهر پنجشنبه ۳۱ تیر مجموعه آموزش پزشکی. مجموعه بهداشت محیط. مجموعه روانشناسی. مجموعه علوم آزمایشگاهی (١). مجموعه فیزیک پزشکی. تکنولوژی اتاق عمل. اعضای مصنوعی و وسایل کمکی. آموزش بهداشت. بهداشت و ایمنی مواد غذایی. بینایی سنجی. بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها. تاریخ علوم پزشکی. شنوایی شناسی. کاردرمانی. گفتار درمانی. مهندسی پزشکی (بیومواد) نوبت صبح جمعه اول مرداد مجموعه پرستاری. پدافند غیرعامل در نظام سلامت. فناوری اطلاعات سلامت. نانو فناوری پزشکی نوبت بعدازظهر جمعه اول مرداد مجموعه تغذیه. مجموعه علوم آزمایشگاهی (٢). مجموعه فیزیوتراپی. ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی. تکنولوژی گردش خون. سم شناسی. شیمی دارویی. علوم و صنایع غذایی. فناوری تصویربرداری پزشکی. فیزیولوژی. کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی. کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی. مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی. مهندسی بهداشت حرفه‌ای. میکروب شناسی مواد غذایی مجاز به استفاده از ماشین حساب مجموعه بهداشت محیط. ارگونومی. مهندسی پزشکی (بیوالکتریک). مهندسی پزشکی (بیومواد). مجموعه فیزیک پزشکی. فناوری تصویربرداری پزشکی. مهندسی بهداشت حرفه‌ای

پس از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در روزهای پنجشنبه ۳۱ تیر و جمعه اول مردادماه ۱۴۰۰، کلید اولیه روز شنبه ۲ مردادماه منتشر می‌شود.

مهلت ارسال اعتراض به سؤالات آزمون فقط بصورت اینترنتی در روزهای ۲ تا ۴ مردادماه است.

زمان مراجعه متقاضیان واجد شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان (با آزمون و بدون آزمون) به دانشگاه محل تحصیل ۹ تا ۱۲ مردادماه تعیین شده است.

پس از رسیدگی به اعتراضات کلید نهایی آزمون آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۱۸ مرداد در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می‌شود.

مهلت ارسال اسامی واجدین شرایط استفاده از آیین نامه استعداد درخشان (با آزمون وبدون آزمون) توسط دانشگاه محل تحصیل به مرکز سنجش آموزش پزشکی ۲۰ تا ۲۵ مرداد است.

اسامی دانشگاه‌های پذیرنده و ظرفیت پذیرش به همراه کارنامه علمی مرحله اول ۲۳ مردادماه اعلام می‌شود.

انتخاب رشته محل کلیه داوطلبان مجاز در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ در روزهای ۲۳ تا ۲۶ مردادماه ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

زمان انتخاب رشته محل مخصوص استعداد درخشان بدون آزمون ۲۳ تا ۲۶ مرداد و اعلام اسامی متقاضیان دانشگاه شاهد - بقیه الله - ارتش (جهت برگزاری مرحله دوم) ۱۳ شهریور و برگزاری مرحله دوم متقاضیان دانشگاه شاهد - بقیه الله – ارتش-رشته مددکاری اجتماعی ۱۷ شهریور تعیین شده است.

اسامی نهایی پذیرفته شدگان به همراه کارنامه نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۰ اعلام می‌شود و ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاه‌ها اواخر شهریور ماه از طریق سامانه دانشگاه محل پذیرش اعلام می‌شود.

جدول آدرس حوزه‌های امتحانی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۰

ردیف حوزه امتحانی نشانی ۱ دانشگاه علوم پزشکی اراک اراک. سردشت. پشت بیمارستان امیرالمؤمنین (ع). مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) علوم پزشکی اراک ۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل. خیابان دانشگاه. روبروی دریاچه شورابیل. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجتمع دانشگاهی شهید سردار سلیمانی ۳ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارومیه. کیلومتر ۱۱ جاده سرو. ستاد مرکزی دانشگاه. ساختمان کلاس‌های دکتر زریاب خویی ۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان. خیابان شهدای صفه. بالاتر از درب ورودی بیمارستان الزهرا (س)، درب غربی دانشگاه. ورودی دانشکده دندانپزشکی. ساختمان تدبیر ۵ دانشگاه علوم پزشکی اهواز اهواز. اتوبان گلستان. دانشگاه علوم پزشکی اهواز. دانشکده‌های پرستاری و مامایی و پیراپزشکی ۶ دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران. تقاطع بزرگراه همت و چمران. دانشگاه علوم پزشکی ایران ۷ دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام. انتهای بلوار پژوهش. مجتمع آموزشی دانشگاه. ساختمان معاونت آموزشی ۸ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر. بهمنی. بلوار سبز آباد. خیابان سلمان فارسی. بعد از بیمارستان سلمان فارسی. پردیس آموزشی دانشگاه ۹ دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی بیرجند. خیابان معلم. درب مزار شهدای گمنام دانشگاه ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی تبریز حوزه اول: تبریز. بلوار ۲۹ بهمن. خیابان دانشگاه. دانشکده پیراپزشکی. حوزه دوم: تبریز. آزادی. خیابان گلکشت. خیابان عطار نیشابوری. پشت بیمارستان امام رضا (ع). دانشکده پزشکی. حوزه سوم: تبریز. پشت بیمارستان امام رضا (ع). دانشکده داروسازی ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران. خیابان انقلاب. خیابان قدس. خیابان پورسینا. درب شمالی دانشگاه. دانشکده پزشکی ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال بختیاری شهرکرد. مجتمع رحمتیه. مجموعه دانشکده‌های دانشگاه. حوزه اول: سالن ورزشی علم الهدی. حوزه دوم: سالن امتحانات شهید ضیائی ۱۳ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان زاهدان. میدان دکترحسابی. بلوار امام حسین (ع). پردیس دانشگاه. ساختمان ستاد مرکزی ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان. شهرک کارمندان. انتهای خیابان مهدوی. دانشکده پزشکی ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان. کیلومتر ۵ جاده دامغان. پردیس آموزشی و پژوهشی دانشگاه. سالن ابن سینا ۱۶ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران. بزرگراه شهید چمران. اوین. بلوار دانشجو. خیابان شهید اعرابی-نرسیده به بیمارستان آیت الله طالقانی. ساختمان دانشگاه ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز. حوزه اول: میدان امام حسین (ع). جنب استانداری. دانشکده پزشکی. حوزه دوم: بلوار چمران. بلوار نیایش. انتهای کوچه شماره یک. دبستان پسرانه دانشگاه ۱۸ دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین. بلوار شهید باهنر. جنب دادگستری. ساختمان دانشگاه ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی قم قم. بلوار الغدیر. بعد از پردیسان. روبروی ورزشگاه یادگار امام. جنب دانشگاه حضرت معصومه (ع). مجتمع پردیس دانشگاه. دانشکده پزشکی ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی کاشان کاشان. کیلومتر ۵ جاده راوند. دانشکده پزشکی ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج. خیابان پاسداران. بالاتر از نیروی انتظامی. ساختمان دانشگاه ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان. ابتدای جاده هفت باغ علوی. پردیس دانشگاه. حوزه اول: ستاد مرکزی دانشگاه. حوزه دوم: ساختمان یاس. حوزه سوم: ساختمان جدید مرکز آزمون. حوزه چهارم: سالن ورزشی ۹ دی. حوزه پنجم: ساختمان آزمون الکترونیک ۲۳ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه. بزرگراه امام خمینی. دانشگاه صنعتی کرمانشاه ۲۴ دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد یاسوج. خیابان دکتر جلیل. جنب بیمارستان امام سجاد (ع). پردیس آموزشی دانشگاه ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی گلستان گرگان. کیلومتر ۴ گرگان ساری. ابتدای جاده شصت کلاً. ساختمان دانشگاه. مجتمع آموزشی شادروان فلسفی ۲۶ دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت. کیلومتر ۶ جاده تهران. مجتمع دانشگاهی دانشگاه. دانشکده پزشکی ۲۷ دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد. حاشیه جاده آسیایی. معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ۲۸ دانشگاه علوم پزشکی لارستان لارستان. شهر جدید. بلوار دکتر دادمان. جنب بیمارستان امام رضا (ع) دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لارستان ۲۹ دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد. کمالوند. کیلومتر ۴ جاده بروجرد. ساختمان دانشگاه. دانشکده داروسازی ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری. کیلومتر ۱۸ جاده فرح آباد. مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص). دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت و داروسازی. سالن غذاخوری زیتون ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی مشهد حوزه اول: مشهد. ابتدای بلوار وکیل آباد. روبروی پارک ملت. پردیس دانشگاه. دانشکده پزشکی. حوزه دوم: دانشکده

دندانپزشکی. حوزه سوم: دانشکده داروسازی ۳۲ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بندرعباس. ابتدای بلوار امام حسین (ع). ورودی بلوار علی ابن ابیطالب (ع). روبروی باشگاه تفریحی ورزشی کارگران. پردیس دانشگاه. سالن امتحانات مجتمع آموزشی حکیم ۳۳ دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان. انتهای خیابان مهدیه. خیابان شهید فهمیده. روبروی پارک مردم. پردیس دانشگاه ۳۴ دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد یزد. میدان عالم. بلوار شهدای گمنام. روبروی دانشگاه آزاد. پردیس دانشگاه ۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی تهران. انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال). میدان دانشگاه. بلوار شهدای حصارک. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم تحقیقات. ساختمان بلوک ۲ آموزشی

به منظور رعایت نکات بهداشتی و حفظ سلامتی کلیه داوطلبان، افرادی که مبتلا به بیماری کرونا هستند، از سایر داوطلبان جدا شده و در فضایی مجزا امتحان خواهند داد.