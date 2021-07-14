تاثیرگذاری طالبان در سرنوشت افغانستان/ امنیت ملی خط قرمز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام ذوالنوری با اشاره به اینکه افغانستان به عنوان همسایه از جهات مختلف برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد، گفت: نخست اینکه افغانستان جز کشورهای مسلمان است و رابطه ما با کشورهای مسلمان نسبت به کشورهای غیر مسلمان تفاوت دارد؛ دوم اینکه این کشور همسایه ما بوده که همسایگی در سیاست‌های جمهوری اسلامی به عنوان اصل ارتباطی لحاظ شده و سیاست‌های کلان بسیار مهمی مانند سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های کلی بر پایه تعامل با همسایگان و ارتباط صمیمی و سالم با آنها بنا شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی با عربستان، کویت و روسیه نیز همسایه است اما حائلی میان ما و آن کشورها وجود دارد و مرز زمینی مشترکی نداریم لذا افغانستان یکی از هفت کشوری است که با آن مرز مستقیم زمینی داریم.

وی افزود: افغانستان از زمان استقرار کمونیست‌ها در این کشور محل اغتشاش بوده و روی امنیت و واکنش‌های کشور ما نیز تأثیر داشته و بعد از آن زمان که آمریکا وارد افغانستان شد و گروه‌هایی همچون طالبان قدرت گرفتند و گروهک‌های داعشی، القاعده و غیره ایجاد شدند که از این رو لازم است به وضعیت آینده امیدوار باشیم چرا که هرگونه تغییر مثبت یا منفی در افغانستان روی امنیت مرزهای ما به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار خواهد بود.

ذوالنوری تصریح کرد: جمهوری اسلامی در طول سالیان بعد از انقلاب هیچگاه مردم افغانستان را رها نکرده و همواره تلاش کردند صلح و ثبات در افغانستان حاکم باشد چرا که این موضوع ارتباط مستقیمی بر امنیت کشور ما دارد لذا همواره نقش حمایتی و اصلاحی در افغانستان داشته‌ایم.

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به حضور مهاجران افغانستانی در ایران، گفت: بر خلاف وجود مشکلات اقتصادی، منابع و مشکلات آب شرب، حجم زیادی از امکانات کشور برای مهاجران افغانستانی اختصاص داده شده تا نهایت تعامل مسالمت‌آمیز را داشته باشیم؛ همچنین زمانی که به وزیر خارجه افغانستان گفتیم حداقل سرانه آب شرب و آب مصرفی شستشو و غیره شهروندان افغانستانی خود که ساکن ایران هستند را از هریر رود و هیرمند تأمین کنند و این کار را نکردند باز هم با همه این شرایط در تمام فراز و نشیب‌ها، مردم افغانستان را بی پناه نگذاشته‌ایم.

وی در ادامه با بیان اینکه باید پذیرفت که طالبان بخش انکارناپذیری از حقیقت افغانستان است، عنوان کرد: با توجه به اینکه طالبان تندی‌ها و تفاوتی‌هایی با سایر گروه‌های موجود در افغانستان دارد اما نباید آنها را با القاعده، النصره، داعشی‌ها و تکفیری‌ها یکی دانست.

ذوالنوری با اشاره به تأثیری که طالبان در سرنوشت افغانستان دارد، گفت: نمی‌توان نقش این گروه در افغانستان را نادیده گرفت لذا طالبان با وجهه متفاوتی که نسبت به جریان‌های تروریستی و تکفیری داشته، جمهوری اسلامی در گفتگوهای درون افغانی نسبت به آن توجه خواهد داشت.

نماینده مردم قم در مجلس در ادامه هرگونه مداخله خارجی در افغانستان و تعیین تکلیف برای سرنوشت این کشور را مردود دانست و عنوان کرد: از خروج آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و سایر متجاوزان از این کشور حمایت کرده و با حضور آنها در خاک افغانستان مخالف هستیم زیرا سرنوشت این کشور باید به دست ملت افغانستان و با مذاکرات بین الافغانی شکل گیرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی نیز تلاش دارد تا گروه‌های معتبر افغانستان را در کنار یکدیگر جمع کند تا از جنگ و خونریزی جلوگیری و تعامل این کشور با همسایگان را افزایش دهد و از سیاست منطق و مصالحه حمایت می‌کند تا کمتر شاهد برادرکشی در افغانستان باشیم.

ذوالنوری در ادامه نگرانی مردم نسبت به طالبان را نگرانی صحیحی دانست و گفت: طالبان اگر می‌خواهد در آینده افغانستان تأثیرگذار باشد نباید با دنیا و همسایگان وارد جدال شود بلکه باید از موضع عقلانیت و احترام متقابل عمل کند؛ بنابراین اگرچه طالبان در آینده افغانستان تأثیرگذاری زیادی دارد، اما این گروه و سایر جریانات باید بدانند هر اقدامی که امنیت ملی، انتفاع اقتصادی و حقوق ملت ما را تهدید کند، نظام اسلامی با هیچکس شوخی ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان صحبت‌های خود تصریح کرد: اگر در پوشش طالبان به مرزهای ایران تجاوزی صورت گیرد، با شدید ترین اقدامات برخورد می‌شود که باید مد نظر طالبان باشد. جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد ریشه بحران افغانستان در داخل این کشور خشکیده شود.