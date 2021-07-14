به گزارش خبرنگار مهر، هنوز ۲۴ ساعت از انتشار خبر افتتاح ۳۵ متری افتخاری به صورت رسمی و باز شدن یکی از بزرگترین گره‌های ترافیکی شمال شهر تهران نگذشته بود که عکس‌هایی از مسدود شدن این خیابان تازه تأسیس با خاک و ماسه از سوی ارتش جنجالی شد.

نخستین بار وحید نوروزی کارشناس حوزه شهری در صفحه توییترش این خبر را منتشر کرد و با ابراز تأسف از این اتفاق مرجع این اتفاق را ارتش دانست.

وی در یک پیام توییتری نوشت: دیروز ۳۵ متری افتخاری منطقه ۱ به طول ۲/۴ کیلومتر با حضور شهردار تهران افتتاح شد. طرح خوبی است. دارآباد را به اتوبان ارتش وصل می‌کند. متأسفانه امروز در اقدامی ناپسند، ارتش ده‌ها کامیون خاک در آن خالی کرد و راه را بست. ظاهراً مطالباتی از شهرداری دارند. از ارتش بعید است. ارتش فدای ملت؟

همانطور که نوروزی در توییتش عنوان کرده است افتتاح این پروژه برای شهرداری منطقه یک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود و برای افتتاح این پروژه که آن را از پروژه‌های درجه یک این منطقه می‌خواندند، حناچی شهردار تهران به همراه صبوری دیلمی معاون عمرانی شهرداری حضور داشتند.

پروژه ۳۵ متری افتخاری، حد فاصل دارآباد تا اتوبان امام علی (ع) می‌تواند محدوده شرق منطقه یک را از بن بست ترافیکی خارج و دسترسی ساکنان محدوده‌های دارآباد، نیاوران، آجودانیه و … به شبکه بزرگراهی امام علی (ع)، شهید صیاد شیرازی، بخش‌های مرکزی و جنوبی تهران با سهولت بخشد.

اما در صورتیکه با معارضان این پروژه شهرداری به تفاهم رسیده باشد که به نظر می‌رسد این پروژه در حالی با حضور شهردار تهران افتتاح شد که رضایت معارضان این طرح جلب نشده است و به همین دلیل و به نشانه اعتراض، این بلوار چند ساعت بعد از افتتاح با ریختن خاک و نخاله مسدود شده است.

به اذعان امید محدث معاون رسانه مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران مطالبات ارتش از سوی شهرداری تأمین نشده است.

وی در صفحه توییترش در واکنش به این اتفاق نوشته است: برای جمع‌آوری خاک‌های ریخته شده رقمی میلیاردی باید هزینه شود، در مسیری مهم و حیاتی برای اهالی منطقه که با این اقدام بسته شده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ارتش مطالباتی دارد، شهرداری نیز از ارتش مطالباتی دارد اما آیا شهرداری به بهانه مطالبات می‌تواند خدمت رسانی خود را متوقف کند؟

اما بعد از گذشت بیش از ۲۴ ساعت از این اتفاق هنوز شاهد هیچ واکنش رسمی از سوی شهرداری تهران نبوده‌ایم شهردار تهران هم تنها به یک پیام کوتاه توییتری و کج سلیقگی خواندن این اتفاق اکتفا کرده و تلاش‌های خبرنگار مهر برای تماس با شهردار و روابط عمومی این منطقه در این باره بی نتیجه مانده است و هنوز مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران هم اطلاعیه رسمی در این باره منتشر نکرده است، و سوال اصلی این است که چرا شهرداری بدون جلب رضایت و تأمین منافع معارضین اقدام به اجرا و افتتاح پروژه کرده است، آیا رسیدن به روزهای پایانی فعالیت مدیریت شهری پنجم دلیل چشم‌پوشی بر انتظارات معارضان و افتتاح این پروژه عمرانی بوده است؟